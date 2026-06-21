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EL SÁBADO, A LAS 22 HORAS

"No es el final, sino el comienzo": La Voz Kids lleva la emoción al límite en los Asaltos

El éxito de La Voz Kids no frena y, tras La Gran Batalla, todo está listo para los esperadísimos Asaltos.

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids

La Voz Kids sigue arrasando los sábados y ya se prepara para los Asaltos

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Borja Tamayo
Publicado:

La Gran Batalla de La Voz Kids ha puesto a prueba los límites emocionales tanto de los coaches como de los asesores. Y es que elegir tan solo 7 talents por equipo no ha sido nada sencillo, dando pie a decisiones muy difíciles en las que no han faltado las lágrimas.

Sin embargo, esto no ha sido más que la antesala de lo que está por llegar la próxima semana. Los primeros Asaltos prometen seguir subiendo un nivel que ya está por las nubes; tal y como lo hace saber la audiencia sábado tras sábado.

La Voz Kids continúa imbatible y todo apunta a que esta nueva fase en la que entra el programa, con los mejores talents ya sobre el escenario, será una absoluta montaña rusa de emociones. Porque, como una talent confiesa en el vídeo de arriba, "no es el final, sino el comienzo".

¿Te lo vas a perder? El próximo sábado, a las 22:00 horas, arrancan los Asaltos.

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