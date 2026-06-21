"No es el final, sino el comienzo": La Voz Kids lleva la emoción al límite en los Asaltos

La Gran Batalla de La Voz Kids ha puesto a prueba los límites emocionales tanto de los coaches como de los asesores. Y es que elegir tan solo 7 talents por equipo no ha sido nada sencillo, dando pie a decisiones muy difíciles en las que no han faltado las lágrimas.

Sin embargo, esto no ha sido más que la antesala de lo que está por llegar la próxima semana. Los primeros Asaltos prometen seguir subiendo un nivel que ya está por las nubes; tal y como lo hace saber la audiencia sábado tras sábado.

La Voz Kids continúa imbatible y todo apunta a que esta nueva fase en la que entra el programa, con los mejores talents ya sobre el escenario, será una absoluta montaña rusa de emociones. Porque, como una talent confiesa en el vídeo de arriba, "no es el final, sino el comienzo".

¿Te lo vas a perder? El próximo sábado, a las 22:00 horas, arrancan los Asaltos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas