RECTA FINAL DE SU FORMACIÓN MILITAR
El rey Felipe VI y la princesa Leonor viven un momento único: padre e hija realizan su primer vuelo juntos
El rey Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, han compartido por primera vez una misión de vuelo en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Un momento muy especial que llega cuando la heredera al trono está a punto de finalizar sus tres años de formación militar.
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La princesa Leonor ha sumado una nueva experiencia a su formación militar. En esta ocasión, además, lo ha hecho acompañada de su padre, el rey Felipe VI.
Padre e hija han protagonizado su primer vuelo juntos en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, dejando unas imágenes que reflejan la gran relación que existe entre ambos.
Fotos en las que se puede ver a Felipe VI y a la Princesa de Asturias preparando la misión, charlando y disfrutando de una experiencia que no olvidarán.
Un momento muy especial que llega cuando Leonor se encuentra en la recta final de su formación militar, una etapa que comenzó hace tres años y que está a punto de concluir. Durante este tiempo, la heredera ha pasado por las academias de los tres ejércitos y ha superado diferentes retos que han marcado su preparación institucional.
De hecho, la Princesa ya realizó en diciembre su primer vuelo en solitario a bordo de un Pilatus PC-21 y recientemente se convirtió en la primera integrante de la Familia Real en completar el Curso Básico de Paracaidismo.
En esta ocasión, sin embargo, el protagonismo no ha recaído únicamente en el aspecto militar, sino también en lo familiar también. Las imágenes muestran a un padre orgulloso acompañando a su hija en uno de los momentos más importantes de su formación.
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