El rey Felipe VI y la princesa Leonor viven un momento único: padre e hija realizan su primer vuelo juntos

La princesa Leonor ha sumado una nueva experiencia a su formación militar. En esta ocasión, además, lo ha hecho acompañada de su padre, el rey Felipe VI.

Padre e hija han protagonizado su primer vuelo juntos en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, dejando unas imágenes que reflejan la gran relación que existe entre ambos.

La Princesa de Asturias y el rey Felipe VI tras compartir un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire | Gtres

Fotos en las que se puede ver a Felipe VI y a la Princesa de Asturias preparando la misión, charlando y disfrutando de una experiencia que no olvidarán.

Un momento muy especial que llega cuando Leonor se encuentra en la recta final de su formación militar, una etapa que comenzó hace tres años y que está a punto de concluir. Durante este tiempo, la heredera ha pasado por las academias de los tres ejércitos y ha superado diferentes retos que han marcado su preparación institucional.

De hecho, la Princesa ya realizó en diciembre su primer vuelo en solitario a bordo de un Pilatus PC-21 y recientemente se convirtió en la primera integrante de la Familia Real en completar el Curso Básico de Paracaidismo.

La princesa Leonor y el Rey Felipe VI montados en el avión | Gtres

En esta ocasión, sin embargo, el protagonismo no ha recaído únicamente en el aspecto militar, sino también en lo familiar también. Las imágenes muestran a un padre orgulloso acompañando a su hija en uno de los momentos más importantes de su formación.