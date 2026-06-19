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Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

El jugador marroquí del París Saint-Germain ha conocido la noticia en plena concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El jugador marroquí del París Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 00:00 hora española ante Escocia. "Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X.

El lateral de la selección marroquí y del París Saint-Germain (PSG), disputa la segunda jornada del Mundial 2026 ante Escocia, esta misma noche. Hakimi fue titular en la primera jornada de fase de grupos enfrentándose a Brasil y con resultado final de 1-1.

Acusado en 2023

Hakimi, de 27 años y nacido en Getafe, fue acusado el pasado 3 de marzo de 2023. En ese momento, el juez instructor ordenó su puesta en libertad sin medidas cautelares restrictivas de movilidad, aunque sí le prohibió tener contacto alguno con la denunciante. La denuncia fue presentada por una joven que conoció al futbolista el 16 de enero de 2023 a través de redes sociales.

En su relato, la mujer asegura que el futbolista intentó besarla en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa, le besó los senos y llegó a introducirle los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia. Según su testimonio, logró liberarse propinándole una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a recogerla.

Penado con hasta 15 años en Francia

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de "desvalijar" al futbolista.

En Francia, la pena máxima por un delito de violación simple (sin agravantes como la edad de la víctima, violencia extrema, relación de autoridad) es de hasta 15 años de prisión. Puesto que no se ha hablado de circunstancias agravantes como violencia extrema, relación de parentesco o agresión a una menor o persona vulnerable, la pena que podría enfrentar Achraf en caso de condena sería de hasta 15 años de cárcel.

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