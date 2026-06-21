La polémica de Presuntos Implicados: el papel de Sole Giménez y la reacción del grupo

Lydia Rodríguez Fernández es una cantante española que hizo su debut en el año 1996 con su albúm Lydia, y representó a España en Eurovisión en 1999, nueve años más tarde se unió al grupo musical Presuntos Implicados junto a Nacho Mañó y Juan Luis Giménez para convertirse en la vocalista. Tras 17 años formando parte del equipo, la cantante decide dejarlos atrás y contar toda su verdad sobre los abusos psicológicos que ha sufrido, llegándo a catalogarlos como maltrato.

La versión de Lydia frente al acoso

Despúes de que Lydia abandonase Presutos Implicados, reunió fuerzas para sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles para contar su versión sobre las duras situaciones que según ha contado estos días, ha tenido que vivir. Además ella misma reconoce que ya había avisado al grupo de que lo iba a contar todo.

Ella misma confiesa que ha sufrido comentarios negativos por la ropa, por rol peso y por la actitud que ha tenido a lo largo del tiempo. El motivo principal por el que la cantante no abandó antes fue su deseo y las ganas tan grandes que tenía por seguir cantando, pesaba mucho más que las críticas y los malos comentarios.

Así fue la reacción del equipo

Nuestra colaboradora, Pilar Vidal, desveló en directo para el programa cual fue la reacción de uno de los componentes del grupo, Nacho Mañó, a la polémica. Según le contó Lydia, ambos tuvieron buena relación hasta hace pocos días, cuando la exvocalista de Presuntos Implicados lanzó el comunicado. Antes de emitirlo, Lydia lo habló con Nacho, que se mostró dolido. "Él dice que no tenía esa percepción", afirma Pilar Vidal, "Lydia le tiene mucho cariño".

Frente a las acusaciones de la artista, Vicente Mañó, mánager del equipo y hermano de Nacho, no ha dudado en opinar frente a los micrófonos lo que le parece toda esta situación: "No es capaz de maltratar a nadie", asegurando conocerle bien y saber que no es capaz de tratar mal "ni a un perro".

El mensaje de Sole Giménez a la salida de Lydia Rodríguez de Presuntos Implicados:

Sole Giménez, fue la anterior vocalista a Lydia en el grupo, la cantante abandonó el grupo por el mal rollo que había, algo que ya le estaba "enfermando" según ha reconocido en medios de comunicación, además, le da un consejo a Lydia tras la polémica. "Que siga cantando, la vida es muy bonita", señala la artista.

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