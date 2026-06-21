“Me pilló de sopetón”: ¿Dónde estaban los concursantes de Tu cara me suena cuando les llamaron para el programa?

Convertirse en concursante de Tu cara me suena es una noticia que no pocas personas esperan recibir a lo largo de su vida. Por eso, cuando sucede, automáticamente se convierte en un motivo de celebración. Ahora bien, nadie espera 24 horas junto al teléfono y algunos participantes han revelado qué estaban haciendo cuando recibieron la llamada.

Paula Koops ha sido la primera en hablar, explicando que estaba “volviendo de la boda de unos amigos que se casaban en República Dominicana”. Así, la cantante vivió ese gran momento sentada en un avión, indudablemente con ganas de aterrizar para poder contárselo a su círculo.

Quien no parece saber exactamente dónde estaba es Cristina Castaño, pero con buena excusa para ello: “Tengo cerebro de postparto”. La actriz acababa de ser madre y, como tal, su apuesta ha ido a lo seguro: “Estaría cambiando un pañal”. Ahora bien, este nuevo rol en su vida no le ha impedido una sola gala dar el todo por el todo sobre el escenario.

Martín Savi, por su parte, se encontraba en Argentina y se “estaba levantando”, fruto del cambio horario. Mientras que el artista invitado, Mikel Herzog Jr., que vuelve al programa una edición después, ha sido muy claro: “Me pilló de sopetón”. ¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!

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