Para 4 personas
Salteado de calamares encebollados con arroz negro, de Arguiñano: "¡Cómo huele a fin de semana!"
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy completa: un salteado de calamares encebollados con arroz negro. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de una comilona perfecta este fin de semana.
La tinta de calamar cruda es indigesta. El secreto de los antiguos pescadores es cocinarla bien en el sofrito para que pierda ese sabor metálico y se vuelva deliciosa. Si la tinta es de sobre, no hay tanto problema aunque también es recomendable cocinarla al menos unos minutos.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 calamares limpios
- 300 g de arroz
- 2 cebollas rojas
- 3 pimientos verdes
- 4 dientes de ajo
- 1 cebolleta
- 700 ml de caldo de pescado
- 30 ml de vino de Jerez
- 2 sobres de tinta de calamar
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y corta las cebollas en juliana gruesa, introdúcelas en la sartén y saltéalas durante un par de minutos. Limpia los pimientos, córtalos en tiras y añádelos a la sartén. Pela los dientes de ajo, lamínalos y agrégalos. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 20-25 minutos, hasta que se pochen bien y cojan color. Reserva.
Para hacer el arroz, pela y pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños). Ponla a pochar a fuego medio en una tartera (cazuela amplia y baja) con 2-3 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Cuando se ablande y coja color, añade el arroz y la tinta de calamar, y rehoga bien. Vierte el Jerez y el caldo de pescado caliente (el doble y un poco más). Remueve y deja cocinar a fuego medio durante 18-20 minutos. Cubre el arroz con un paño limpio y deja que repose unos 5 minutos. Cuando lo vayas a servir, suéltalo un poco con ayuda de una cuchara.
Corta los calamares en tiras anchas, sazona y saltéalos a fuego vivo en la misma sartén que has utilizado para cocinar las verduras durante 4-5 minutos. Incorpora las verduras pochadas y cocina el conjunto durante un par de minutos más, hasta que todo se caliente y se mezcle bien.
Pon una ración de arroz negro en el centro de cada plato y reparte encima los calamares encebollados. Decora los platos con perejil.
