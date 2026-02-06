Salteado de calamares encebollados con arroz negro, de Arguiñano: "¡Cómo huele a fin de semana!"

La tinta de calamar cruda es indigesta. El secreto de los antiguos pescadores es cocinarla bien en el sofrito para que pierda ese sabor metálico y se vuelva deliciosa. Si la tinta es de sobre, no hay tanto problema aunque también es recomendable cocinarla al menos unos minutos.

Ingredientes, para 4 personas

12 calamares limpios

300 g de arroz

2 cebollas rojas

3 pimientos verdes

4 dientes de ajo

1 cebolleta

700 ml de caldo de pescado

30 ml de vino de Jerez

2 sobres de tinta de calamar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y corta las cebollas en juliana gruesa, introdúcelas en la sartén y saltéalas durante un par de minutos. Limpia los pimientos, córtalos en tiras y añádelos a la sartén. Pela los dientes de ajo, lamínalos y agrégalos. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 20-25 minutos, hasta que se pochen bien y cojan color. Reserva.

Para hacer el arroz, pela y pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños). Ponla a pochar a fuego medio en una tartera (cazuela amplia y baja) con 2-3 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Cuando se ablande y coja color, añade el arroz y la tinta de calamar, y rehoga bien. Vierte el Jerez y el caldo de pescado caliente (el doble y un poco más). Remueve y deja cocinar a fuego medio durante 18-20 minutos. Cubre el arroz con un paño limpio y deja que repose unos 5 minutos. Cuando lo vayas a servir, suéltalo un poco con ayuda de una cuchara.

Corta los calamares en tiras anchas, sazona y saltéalos a fuego vivo en la misma sartén que has utilizado para cocinar las verduras durante 4-5 minutos. Incorpora las verduras pochadas y cocina el conjunto durante un par de minutos más, hasta que todo se caliente y se mezcle bien.

Pon una ración de arroz negro en el centro de cada plato y reparte encima los calamares encebollados. Decora los platos con perejil.