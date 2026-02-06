Rosa, ganadora del premio más alto de Pasapalabra: "Este concurso me sacó de un pozo"

Rosa Rodríguez ha visitado el plató de Espejo Público después de convertirse en la flamante ganadora de Pasapalabra con un bote de récord. La concursante se ha llevado el mayor bote de la historia del concurso en el rosco: 2.716.000 euros. Rosa ha entrado disparando directamente hacia Susanna Griso: "He tenido que ganar el bote para poder conocerte en persona", le espetaba con una sonrisa a la presentadora.

Visiblemente emocionada, cuenta que el programa para ella Pasapalabra ha sido mucho más que un concurso. Confiesa que la acompañó en un momento complicado de su vida personal. "Me sacó de un pozo después del momento de preparación", relata.

"Pasapalabra era el estímulo que necesitaba para agarrarme y que me diera felicidad"

"Uno en la vida a veces pasa por momentos difíciles en los que "estás un poco más bajo por circunstancias. En esos momentos buscas algo a lo que agarrarte que te dé felicidad y en mi caso fue Pasapalabra, fueron mis oposiciones", cuenta. Rosa todavía no es muy consciente de lo que ha pasado y confiesa que se encuentra en una nube después de ganar el concurso.

Reconoce que cuando acertó la letra 'v' del rosco fue cuando empezó a hiperventilar porque se daba cuenta de que al menos tenía opciones de ganar. Al ir acercándose a las 25 palabras todo le empieza a temblar. "Empecé a hacer respiraciones porque pensé, sino me caigo aquí desmayada".

Le emociona ver el primer programa de Pasapalabra en el que participó. Es fan del concurso desde los 10 años. "El sueño del bote viene después pero primeramente lo que quería era llegar al plató, sentarme en esa mesa y sentir que me podía divertir y que la gente en casa sintiera que yo podía encajar en ese concurso".

"Cuando vi que podía ganar dejé de escuchar el rosco de mi compañero"

Tan solo sabían que había ganado el rosco sus padres y hermanos. Durante el tiempo en el que ha mantenido en secreto el resultado le ilusionaba que su familia y amigos vivieran ese momento con la misma felicidad que ella.

Cuando Rosa se da cuenta de que tiene opciones para acertar las 25 palabras es cuando deja de escuchar el rosco de su compañero. "Yo estaba hiperconcentrada con las mías". Cuando ganó se tapó con las manos y miró a Manu, con una cara con la que le quería decir lo siento. Se acababa de dar cuenta de que ella lo había completado y él no.

"Quería devolverle a mis padres el sacrificio que hicieron viviendo a España desde Argentina para ofrecernos una vida mejor"

Natural de argentina, Rosa llegó a España con 7 años. Perdió el acento al poco tiempo, "supongo que por esa necesidad de encajar que tenemos todos", pero cuando está con su familia su voz vuelve a sonar argentina. Su plan más inmediato es hacer un viaje con su familia para recuperar el tiempo que no ha estado con ellos mientras estudiaba.

Su gran apoyo ha sido su madre desde el momento en el que ella tomó la decisión de participar. Se siente muy agradecida a todo lo que sus padres han hecho por ella. Vinieron a España desde Argentina en busca de una vida mejor y ahora ella con este premio quiere devolverles a sus padres parte de lo que ellos le dieron.

Está muy agradecida al concurso, y no solo por el cuantioso premio que se lleva. "A mí me ha transformado como persona, me ha dado vida, me ha dado felicidad todo este proceso", confiesa.

