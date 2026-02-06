El método de estudio de Rosa para ganar el bote de Pasapalabra: una libreta y sus "palacios mentales"

Los concursantes de Pasapalabra suelen admitir que la experiencia es un valor importante en Pasapalabra. Obviamente, la veteranía implica tiempo y, por lo tanto, mayor cantidad de estudio. Teniendo en cuenta el récord de longevidad de Manu y que Rosa es tricentenaria, obviamente los dos acumulan una cantidad de conocimientos realmente espectacular. Además, ambos llevan aprendiendo incluso desde mucho antes de hacer el casting

Cada uno tiene su método, pero Roberto Leal ha alucinado especialmente con el de Rosa. “Me estalla la cabeza”, ha afirmado el presentador al hablar de su libreta. La concursante se la ha enseñado y ha explicado en qué consisten sus “palacios mentales”. “Es básicamente poner palabras que tú quieres aprender en sitios que conoces muy bien”, ha contado.

Por su parte, Manu ha comentado que también empezó apuntando las palabras en cuadernos. “Cuando vi que llenaban mucho, ya pasé al ordenador”, ha afirmado, añadiendo que le parecía lo más organizado. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!