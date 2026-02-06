Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Un duelo de récords

El método de estudio de Rosa para ganar el bote de Pasapalabra: una libreta y sus "palacios mentales"

Roberto Leal alucina con la gran cantidad de conocimientos que atesoran los concursantes, pero flipa especialmente con este secreto de la coruñesa.

La clave del método de estudio de Rosa para Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Los concursantes de Pasapalabra suelen admitir que la experiencia es un valor importante en Pasapalabra. Obviamente, la veteranía implica tiempo y, por lo tanto, mayor cantidad de estudio. Teniendo en cuenta el récord de longevidad de Manu y que Rosa es tricentenaria, obviamente los dos acumulan una cantidad de conocimientos realmente espectacular. Además, ambos llevan aprendiendo incluso desde mucho antes de hacer el casting

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

Cada uno tiene su método, pero Roberto Leal ha alucinado especialmente con el de Rosa. “Me estalla la cabeza”, ha afirmado el presentador al hablar de su libreta. La concursante se la ha enseñado y ha explicado en qué consisten sus “palacios mentales”. “Es básicamente poner palabras que tú quieres aprender en sitios que conoces muy bien”, ha contado.

Por su parte, Manu ha comentado que también empezó apuntando las palabras en cuadernos. “Cuando vi que llenaban mucho, ya pasé al ordenador”, ha afirmado, añadiendo que le parecía lo más organizado. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

