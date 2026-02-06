Antena3
Mejores Momentos | 6 de febrero

El frío se convierte en el “gran aliado” de Blanca para resolver el panel de la final

La concursante burgalesa ha logrado resolver el panel de la final gracias al acierto en la elección de sus consonantes y su vocal.

Blanca resuelve el panel final

Adrián Moreno
Nacida en Burgos y conocedora de las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, la concursante ha resuelto el panel de las tres térmicas al mencionar las tres prendas: braga, pasamontañas y mallas.

La risa nerviosa se ha apoderado de ella en el momento en el que ha comprobado que las cuatro letras, elegidas por ella, han aparecido repetitivamente en su panel, dejándolo muy favorable para su resolución.

Blanca se presentaba a la final con una gran renta económica que, sumada a los 3.000€ del sobre amarillo, le permitirá irse a casa con un premio total de 5.425€.

