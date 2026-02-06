Rosa Rodríguez hace historia con un emocionante triunfo en el Rosco y un bote millonario que marca un antes y un después

Rosa Rodríguez se convirtió en ganadora del mayor bote de Pasapalabra al completar El Rosco con 2.716.000 euros tras un duelo épico contra Manu. “Pensaba que iba a ser que no”, confesó aún en shock mientras caía el confeti y recibía el abrazo de su rival.

El acierto decisivo llegó con el apellido Morrall, la última palabra que la coronó tras 307 programas. Su victoria puso fin al duelo más longevo del concurso y la situó como una de las campeonas más destacadas de su historia reciente.