PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

TEMPORAL 'LEONARDO'

Simulamos con IA y con la ayuda de una geóloga cómo se comporta el acuífero que está bajo Grazalema

La localidad gaditana ha sido desalojada por completo por riesgo de derrumbamiento de las casa. La razón: la colmatación del acuífero. Explicamos que es este fenómeno geológico con Nieves Sánchez, presidenta del Colegio de Geólogos.

Preocupación por el aumento de las lluvias.

Javier Revuelta
Publicado:

Las lluvias no han cesado en Grazalema, hay aviso amarillo por más lluvias y la mirada sigue puesta en el cielo, pero la preocupación está también bajo tierra, porque se teme precisamente por la colmatación del acuífero. ¿Qué es eso? En Espejo Público hemos recurrido a la IA y a Nieves Sánchez, presidenta del Colegio de Geólogos, para explicarlo.

Grazalema esta situada encima de un acuífero. Varios ríos subterráneos recorren la localidad por debajo de la misma. Se trata de un macizo rocoso con varias fisuras por el cuál el agua va llenando dichas fisuras. Pero con la cantidad acumulada que "Leonardo" ha dejado en los últimos días, el agua ha colmado todos los poros del subsuelo y eso genera una pequeña sismicidad, según Nieves, debido a la presión continua que va ejerciendo el agua. "Es una sismicidad pequeña, pero que va asociada a todo ese movimiento interno del macizo", que tiene materiales más duros y otros "más blandos e intercalados, que también sirven, a través de esas fisuras, para que esa agua arrastre todo", explica la geóloga.

¿Es posible que se hundan las casas de Grazalema?

A través de la inteligencia artificial, Lorena García ha mostrado una representación de cómo es el subsuelo de Grazalema y cómo el agua ha ido llenando poco a poco todas las grietas hasta llenarlo por completo. Ahora los geólogos están trabajando sobre el terreno para examinar qué consecuencias puede tener y si existe un riesgo elevado de que las casas se derrumbe. Según Nieves Sánchez, hay posibilidad de desprendimientos y que en las "zonas más blandas" se produzcan "deslizamientos de tierras" puntuales. La geóloga ha querido resaltar que no tenemos por qué estar hablando de una catástrofe, pero si ve bien que se haya desalojado la localidad gaditana "por precaución".

Ubrique y Grazalema están separados por poco más de diez kilómetros y la zona está viviendo un episodio extraordinario de lluvias a consecuencia de las borrascas Kristin, Leonardo, y ahora Marta. El acuífero está rebosando, el agua sale por las grietas del suelo de las casas, los enchufes y cualquier poro. Los vecinos luchan a contrarreloj.

