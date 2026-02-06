La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra: "Estoy deseando vivir"

Todavía "en shock" y "feliz pero un poco nerviosa", Rosa Rodríguez trataba de asimilar que hacía escasos minutos que acababa de cumplir un sueño. La concursante coruñesa se ha convertido en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra, 2.716.000 euros conquistados al completar El Rosco y sumarse al club de los campeones.

"No me creo que haya contestado esas 25 preguntas", Rosa confiesa entre sus primeras palabras tras la gesta. Durante el programa le ha costado decir la cifra que ha ganado: "No me ha salido porque pocas veces digo números tan grandes". Sí lo ha hecho en estas declaraciones para la web de Pasapalabra: "Son 2.716.000 euros", ha afirmado la gallega con una gran sonrisa.

Cuando ha hablado con su hermana Alejandra, Rosa ya ha desvelado el primer sueño que va a cumplir. "Tenía pendiente volver a Argentina porque hace muchos años que no vuelvo", comenta. Se lo prometió a su tía cuando aún iba a empezar a concursar... y está ya deseando cumplirlo. "Viajar es lo que más me gusta en la vida", asegura.