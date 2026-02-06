Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Primeras declaraciones

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra: "Estoy deseando vivir"

Cuando aún estaba en shock y hasta nerviosa por su gesta en El Rosco, la concursante confiesa sus sensaciones y los primeros sueños que quiere cumplir con el premio de 2.716.000 euros.

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Todavía "en shock" y "feliz pero un poco nerviosa", Rosa Rodríguez trataba de asimilar que hacía escasos minutos que acababa de cumplir un sueño. La concursante coruñesa se ha convertido en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra, 2.716.000 euros conquistados al completar El Rosco y sumarse al club de los campeones.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

"No me creo que haya contestado esas 25 preguntas", Rosa confiesa entre sus primeras palabras tras la gesta. Durante el programa le ha costado decir la cifra que ha ganado: "No me ha salido porque pocas veces digo números tan grandes". Sí lo ha hecho en estas declaraciones para la web de Pasapalabra: "Son 2.716.000 euros", ha afirmado la gallega con una gran sonrisa.

Cuando ha hablado con su hermana Alejandra, Rosa ya ha desvelado el primer sueño que va a cumplir. "Tenía pendiente volver a Argentina porque hace muchos años que no vuelvo", comenta. Se lo prometió a su tía cuando aún iba a empezar a concursar... y está ya deseando cumplirlo. "Viajar es lo que más me gusta en la vida", asegura.

La clave del método de estudio de Rosa para Pasapalabra

El método de estudio de Rosa para ganar el bote de Pasapalabra: una libreta y sus "palacios mentales"

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

La ganadora del bote de Pasapalabra.

Rosa, ganadora del premio más alto de Pasapalabra: "Este concurso me sacó de un pozo"

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra: "Estoy deseando vivir"

1_Gran Premio

Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€

La clave del método de estudio de Rosa para Pasapalabra
Un duelo de récords

El método de estudio de Rosa para ganar el bote de Pasapalabra: una libreta y sus "palacios mentales"

Aceitunas rebozadas al pimentón
Para 4 personas

Receta original y rápida de Joseba Arguiñano: aceitunas rebozadas al pimentón, un aperitivo para sorprender

Salteado de calamares encebollados con arroz negro
Para 4 personas

Salteado de calamares encebollados con arroz negro, de Arguiñano: "¡Cómo huele a fin de semana!"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy completa: un salteado de calamares encebollados con arroz negro. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de una comilona perfecta este fin de semana.

Susana Saborido, fascinada con el rasca japones
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"

La mujer de Joaquín le pide probar suerte en una administración japones comprando un rasca, lo que no se esperaba Susana Saborido era tener un premio.

Preocupación por el aumento de las lluvias.

Simulamos con IA y con la ayuda de una geóloga cómo se comporta el acuífero que está bajo Grazalema

Josep Borrell

Josep Borrell: "Si los inmigrantes desaparecieran, si viniera Trump e hiciera lo que hace en EEUU, el país se pararía"

Perros herederos.

Cada vez más personas dejan como 'heredero' a su perro: "Me preocupa quién le va a cuidar cuando yo muera"

Publicidad