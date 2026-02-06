Antena3
Para 4 personas

Receta original y rápida de Joseba Arguiñano: aceitunas rebozadas al pimentón, un aperitivo para sorprender

Joseba Arguiñano ha elaborado un aperitivo perfecto para sorprender: aceitunas rebozadas al pimentón. Si quieres salir de lo habitual, tienes que probar esta receta fácil y rápida.

Aceitunas rebozadas al pimentón

Si quieres que el rebozado quedé bien pegado a la aceituna, seca muy bien las aceitunas. Y antes de pasarlas por huevo, puedes meterlas en una bolsa con un poco de harina y agitarlas, para hacer una imprimación seca.

Ingredientes, para 4 personas

  • 180 g de aceitunas verdes sin hueso
  • 40 g de harina de maíz refinada
  • 40 g de pan rallado grueso
  • 1 huevo
  • 1 limón
  • 1 naranja
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Aceite para freír
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Seca bien las aceitunas con papel de cocina y ponlas en un bol. Incorpora la mitad de la harina de maíz y mueve bien con las manos para que las aceitunas se embadurnen y se sequen bien.

Pon en un bol el huevo y el resto de la harina de maíz. Bate bien y pásalo al bol de las aceitunas. Sazona y mezcla, para que las aceitunas se impregnen bien.

Pon el pan rallado en un bol grande. Pasa las aceitunas por el pan rallado en tandas. Mezcla bien y fríelas en una sartén con abundante aceite caliente (que cubra). Fríelas a fuego vivo durante 2 minutos aproximadamente, hasta que se doren. Pásalas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Sírvelas en un plato hondo. Esparce por encima un toque de ralladura de cáscara de naranja y de limón. Pon el pimentón en un colador y espolvoréalo por encima. Decora con perejil.

Escurre las aceitunas y ponlas en una bandeja. Embadúrnalas con harina fina de maíz y añade 1 huevo batido. Mezcla bien y pasa por un pan rallado grueso y que queden bien cubiertas. Fríelas en aceite caliente, escurre en papel absorbente y añade sal, la ralladura de limón y naranja y el pimentón. Mezcla bien y pon todo en una fuente.

Se puede combinar con unos mejillones o berberechos de lata.

