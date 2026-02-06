"¿Qué haces?": Maral desata el caos en casa de Bahar en los próximos episodios de Renacer

La llegada de Maral y Uras a casa de Bahar después de haberse casado pondrá patas arriba la vida de todos los que allí viven. La hermana de Harun piensa hacerse notar desde el primer momento y protagonizará fuertes encontronazos con Umay.

A pesar de no soportar la presencia de Maral en casa, Seren y Bahar pondrán en marcha un plan para hacer ver a Uras que se ha precipitado casándose con ella. ¿Conseguirán que el joven se arrepienta?

Por otro lado, Evren se planteará marcharse al ver que su relación siempre ocupa un segundo lugar en la vida de Bahar, mientras que Harun intentará confesarle a Çagla lo que siente por ella.

