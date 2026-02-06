Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borrasca Leonardo

Jaime Domínguez, bombero de Cádiz, ante el temporal: "Hemos recibido en dos meses lo que prácticamente llueve en un año"

El pueblo de Grazalema tuvo que ser evacuado. Domínguez señala que "la población está siguiendo todas las pautas sin impedimentos".

Jaime Domínguez, bombero Consorcio Bomberos de Cádiz

Entrevista Jaime Domínguez, bombero del Consorcio de Bomberos de Cádiz | Antena 3 Noticias

Ángela Clemente
Publicado:

Andalucía ha contabilizado cerca de 7.000 personas desalojadas debido a las borrascas que han azotado la región. Las últimas evacuaciones se han llevado a cabo en diversas localidades gaditanas, como Grazalema, El Puerto de Santa María -donde se ha evacuado a un millar de personas del Poblado de Doña Blanca- y Jerez de la Frontera, así como en urbanizaciones próximas al río Guadalquivir en Córdoba, ante la previsión de una fuerte crecida.

Manu Sánchez ha abordado la situación del río Guadalete en las Noticias de la Mañana de la mano de Jaime Domínguez, bombero del Consorcio de Bomberos de Cádiz. Domínguez explica que "con la subida del río Guadalete, el trabajo más importante se ha ido haciendo previamente con el desalojo de todas las zonas inundables", de manera que alude a "riesgos que van a ser más controlados".

Señala que aunque "siempre vamos a poder encontrarnos con situaciones de riesgo y estamos preparados para hacer cualquier tipo de rescate e intentar trasladar las personas a zonas seguras".

Ante la llegada de 'Marta', otra borrasca, Jaime Domínguez explica que "llueve sobre mojado, especialmente en Grazalema, hemos recibido en dos meses lo que prácticamente llueve en un año", lo que conlleva que "la situación sea muy extraordinaria, esa situación hace que el comportamiento del agua, especialmente en Grazalema, sea extraordinariamente complejo de predecir y por eso las medidas tomadas".

La población sigue todas las pautas

Este bombero del Consorcio de Bomberos de Cádiz ha resaltado la excepcional disposición en todo momento de las 2.000 personas que tuvieron que ser evacuadas de Grazalema. "La población ha seguido todas las condiciones de la Junta, la población está siguiendo todas las pautas sin impedimentos, lo que hace que la situación sea mas fácil de llevar a cabo, que no haya habido daños personales significativos".

Ante los riesgos en Gazalema, el bombero precisa que, aunque "estamos en situación muy extraordinaria por el nivel de precipitaciones en muy poco tiempo", "entendemos que el riesgo en Grazalema es pequeño, y el daño personal esta controlado al haberse evacuado el pueblo".

