Blanca resuelve un panel de 1.500€ gracias a la ayuda del super comodín

Tras caer en un x2 y con la ayuda de un público que la ha aconsejado a voces el uso del “super comodín”, Blanca ha conseguido resolver el panel más premiado hasta ahora del programa de hoy.

Consciente de lo cerca que estaba de alcanzar la gran final, Blanca no se lo ha pensado ni un segundo y ha seguido la recomendación del público, una decisión que la ha puesto en cabeza para jugar el último panel.

La abuela de Blanca tiene que estar muy orgullosa del concurso que está protagonizando su nieta, ya que es la concursante que más paneles ha resuelto hasta el momento.