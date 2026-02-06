Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 6 de febrero

Blanca resuelve un panel de 1.500€ gracias a la ayuda del super comodín

La psicóloga ha aprovechado la ventaja de la “doble letra” para doblar los 750€ que tenía en su marcador.

2_Super Comodin

Blanca resuelve un panel de 1.500€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Tras caer en un x2 y con la ayuda de un público que la ha aconsejado a voces el uso del “super comodín”, Blanca ha conseguido resolver el panel más premiado hasta ahora del programa de hoy.

Consciente de lo cerca que estaba de alcanzar la gran final, Blanca no se lo ha pensado ni un segundo y ha seguido la recomendación del público, una decisión que la ha puesto en cabeza para jugar el último panel.

La abuela de Blanca tiene que estar muy orgullosa del concurso que está protagonizando su nieta, ya que es la concursante que más paneles ha resuelto hasta el momento.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_Super Comodin

Blanca resuelve un panel de 1.500€ gracias a la ayuda del super comodín

La ganadora del bote de Pasapalabra.

Rosa, ganadora del premio más alto de Pasapalabra: "Este concurso me sacó de un pozo"

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra: "Estoy deseando vivir"

1_Gran Premio
Mejores Momentos | 6 de febrero

Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€

La clave del método de estudio de Rosa para Pasapalabra
Un duelo de récords

El método de estudio de Rosa para ganar el bote de Pasapalabra: una libreta y sus "palacios mentales"

Aceitunas rebozadas al pimentón
Para 4 personas

Receta original y rápida de Joseba Arguiñano: aceitunas rebozadas al pimentón, un aperitivo para sorprender

Joseba Arguiñano ha elaborado un aperitivo perfecto para sorprender: aceitunas rebozadas al pimentón. Si quieres salir de lo habitual, tienes que probar esta receta fácil y rápida.

Salteado de calamares encebollados con arroz negro
Para 4 personas

Salteado de calamares encebollados con arroz negro, de Arguiñano: "¡Cómo huele a fin de semana!"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy completa: un salteado de calamares encebollados con arroz negro. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de una comilona perfecta este fin de semana.

Susana Saborido, fascinada con el rasca japones

VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"

Preocupación por el aumento de las lluvias.

Simulamos con IA y con la ayuda de una geóloga cómo se comporta el acuífero que está bajo Grazalema

Josep Borrell

Josep Borrell: "Si los inmigrantes desaparecieran, si viniera Trump e hiciera lo que hace en EEUU, el país se pararía"

Publicidad