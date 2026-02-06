Gloria Camila se sincera tras semanas de rumores sobre su ex Álvaro García y Manuel Cortés: "Una situación incómoda"

Están siendo semanas especialmente complicadas para Gloria Camila. La hija de Ortega Cano vuelve a estar en el centro del foco mediático con diversas polémicas, esta vez por su vida sentimental, que se ha convertido en tema de debate tras una serie de acontecimientos que no han dejado indiferente a casi nadie.

Todo comenzó cuando fue fotografiada en el aeropuerto regresando de un viaje a Venecia junto a su expareja, Álvaro García, con quien rompió hace unos meses.

Gloria Camila y Álvaro García en el aeropuerto | Gtres

Las imágenes del viaje hicieron saltar todas las alarmas. Las revistas empezaron a hablar de posible reconciliación, más aún cuando Gloria declaró que se estaban viendo y compartiendo momentos, aunque sin poner etiquetas a su relación. Pero el verdadero revuelo llegó cuando salió a la luz que, durante el tiempo que estuvo separada de Álvaro, podría haber mantenido algo más que una amistad con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo.

Raquel Bollo y su hijo Manuel Cortés | Gtres

Este 5 de febrero, Gloria reaparecía junto a su padre en la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026 en Madrid. Allí, ante los micrófonos, ambos hablaron claro. Ortega Cano no dudó en defender a su hija: "Es una chica estupenda, y no lo digo porque sea mi hija". Sobre las turbulencias sentimentales, el torero mantuvo una actitud serena: "La vida es así, tiene que haber de todos los momentos".

Ortega Cano y Gloria Camila en un photocall | Gtres

Gloria, más directa, ha reconcido que la situación le resulta "incómoda". Parece que estos días han sido agobiantes y la han hecho sentirse "incomprendida", sobre todo porque no ha querido entrar en detalles. De hecho, explicó que quedó con él para hablar las cosas en persona: "Él jamás me ha fallado. Podría haber dicho cualquier cosa en cualquier momento y no lo ha hecho".

Y para despejar cualquier duda, cerró el tema de la forma más clara posible: "Yo estoy soltera". Asegura que está haciendo su vida guiándose por lo que siente y que "no todo en la vida es este rollo que se ha creado".