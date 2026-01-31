¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

Si alguna vez has limpiado alcachofas sabrás que se te quedan las uñas negras, y no es nada agradable.

Lo mismo sucede con otros alimentos como los nísperos, la granada, berenjenas o aceitunas. Al manipularlos pueden teñir las manos de tonos oscuros debido a sus pigmentos.

Karlos Arguiñano nos ha confesado un truco infalible para limpiar las manos después de limpiar las alcachofas. Pero lo mejor de todo es que este truco de cocina también lo puedes hacer antes de ponerte manos a la obra para crear una película protectora de la piel.