El jueves llega Perdiendo el juicio a Antena 3, el nuevo drama legal protagonizado por Elena Rivera

Perdiendo el juicio pone en el centro de su trama a Amanda Torres, una abogada de prestigio cuya vida da un giro radical cuando sufre un brote de trastorno obsesivo-compulsivo en pleno juicio, lo que precipita su caída profesional y obliga a reconstruir tanto su carrera como su cotidianidad.

La serie combina casos legales con una exploración honesta de la salud mental y las segundas oportunidades, abordando temas que van más allá de la sala de tribunales y acercándose a las experiencias humanas de quienes se enfrentan a crisis personales y profesionales.