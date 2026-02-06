Duro comunicado de la liga saudí contra Cristiano Ronaldo: "Nadie toma decisiones más allá de su propio club"

La postura de Cristiano Ronaldo frente a la gestión del mercado de invierno por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) ha encontrado respuesta oficial. La Saudi Pro League, a través de un portavoz, ha hecho llegar a varios medios un comunicado con el que la competición advierte a su gran estrella tras su negativa a jugar algunos partidos como forma de protesta.

Y es que el enfado del delantero portugués ha encendido las alarmas en el fútbol saudí. Cristiano Ronaldo, que tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2027 tras renovar por una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales, cuenta además con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que podría activar si decide forzar su salida. Eso sí, por ahora ninguna de las partes parece dispuesta a llegar a ese escenario.

El malestar del futbolista, que acaba de cumplir 41 años, no está dirigido a su club, sino a la gestión global de la liga por parte del PIF, propietario de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Ittihad. Cristiano considera que la política de fichajes del fondo soberano perjudica a su equipo en comparación con otros rivales directos.

El detonante principal de su enfado ha sido el refuerzo invernal del Al-Hilal con Karim Benzema, una operación que, a ojos del portugués, evidencia un trato desigual dentro de una competición controlada por el mismo organismo inversor. Una situación que ha tensado la relación entre la gran figura del campeonato y los dirigentes del fútbol saudí.

Comunicado completo de la liga saudí

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club.

Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.

La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.

El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados".

