Dos campeones de Pasapalabra, cara a cara: Rosa y Óscar, más de 3 millones de euros en plató
La entrega del mayor bote de la historia del programa presentado por Roberto Leal es uno de los temas de la semana. Rosa ha ganado más de 2,7 millones de euros y Óscar ganó en 2024 algo más de 1,8M€. Ambos se han reencontrado en Espejo Público. Se conocían y se habían quedado "con ganas de más".
Óscar Díaz completó 'El Rosco' en mayo de 2024, y ya acudió al plató de Espejo Público entonces y regresó en 2025. Precisamente en una de esas visitas a las instalaciones de Atresmedia, incluido el escenario que le vio convertirse en millonario, Pasapalabra, se encontró con Rosa, la gran estrella del momento.
"Me daba un poco de cosa"
Óscar y Susanna Griso se declaraban fans el uno del otro, y el anterior campeón se deshacía en elogios también con los dos finalistas de esta última edición de una gran final en el programa presentado por Roberto Leal: "Tuve un rato con Manu y con Rosa (…) y tuvimos un rato muy agradable de charla, faltó alargarlo porque siempre te quedas con ganas de más".
Óscar recordaba, haciendo gala de humildad y prudencia, cómo quiso evitar darles ningún consejo o interferir de alguna manera en los concursantes: "Ellos tienen muchas cosas en la cabeza y muchas preocupaciones como para que los que ya hemos pasado por allí hurguemos...".
"Los suflés bajan"
"Hay que ser realistas"
Ahora que Rosa es la nueva campeona de Pasapalabra, Óscar tampoco se atrevía a dar consejos a quien le ha alanzado en el olimpo de vencedores del concurso, pero sí le contaba su experiencia una vez se vio sin "la obligación" de grabar casi a diario. Esa rutina que de un día para otro cambia por completo, acompañada de una sustancial diferencia de cifras en la cuenta corriente: "Hay una parte agradable que es prescindir del estudio, pero hay otra parte desagradable, que es prescindir de la gente que te rodea".
"Te quitan un juguete. (…) Estás acostumbrado a ver a Roberto (Leal),a ver a los famosos...", decía Óscar.
Sobre la fama, destacaba el campeón de 2024 lo efímero de la popularidad. Advertía de unas semanas de "vorágine televisiva y mediática" que precederán a un paulatino 'olvido' y época de mayor tranquilidad.
Por último pasaban a valorar las actuaciones de los distintos famosos que les acompañaron a lo largo de toda su aventura. Sorprendía la elección de Manu, que participaba en las felicitaciones a Rosa, al elegir a una reciente colaboradora de Espejo Público. La nueva y flamante campeona de más de 2.700.000 euros se acordaba de una de sus primeras compañeras de equipo: Candela Serrat, "la primera con la que yo entré (…) Recuerdo la tranquilidad que me transmitió su mirada, la humanidad con la que me trató. (…) Me ha escrito transmitiéndome su cariño".
