¡Qué forma de brillar!
"Esto es un caldo corto": el truco de cocina de Arguiñano para elaborar una bechamel con sabor a langostino
¿Un truco de cocina o prácticamente magia? No te pierdas cómo ha preparado Arguiñano esta bechamel con sabor a langostino y disfruta de este lujo para el paladar.
Publicidad
Karlos Arguiñano nos ha sorprendido preparando una versión marinera de la clásica bechamel, otorgándole un sabor especial y único.
Un verdadero lujo para el paladar, pero usando ingredientes sencillos y baratos. ¿Un truco de cocina o magia?
"Esto es un caldo corto", así comienza Arguiñano esta delicia de bechamel con sabor a langostino con la que ha acompañado el pastel de espinacas.
Dale rienda suelta a tu imaginación y combina esta bechamel con cualquier otra receta que te guste.
Publicidad