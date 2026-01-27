Antena3
"Esto es un caldo corto": el truco de cocina de Arguiñano para elaborar una bechamel con sabor a langostino

¿Un truco de cocina o prácticamente magia? No te pierdas cómo ha preparado Arguiñano esta bechamel con sabor a langostino y disfruta de este lujo para el paladar.

Karlos Arguiñano nos ha sorprendido preparando una versión marinera de la clásica bechamel, otorgándole un sabor especial y único.

Un verdadero lujo para el paladar, pero usando ingredientes sencillos y baratos. ¿Un truco de cocina o magia?

"Esto es un caldo corto", así comienza Arguiñano esta delicia de bechamel con sabor a langostino con la que ha acompañado el pastel de espinacas.

Dale rienda suelta a tu imaginación y combina esta bechamel con cualquier otra receta que te guste.

Manitas de cordero en salsa picante con patatitas

Arguiñano elabora uno de sus platos preferidos: manitas de cordero en salsa picante con patatitas

