Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

Los espectadores de Pasapalabra han vibrado al ver que Rosa Rodríguez se convertía en la ganadora del mayor bote en la historia del concurso, de 2.716.000 euros. De hecho, su triunfo arrasó en audiencia con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores.

El misterio se mantuvo hasta el final en El Rosco porque Rosa y Manu estuvieron muy igualados. El público fue descubriendo poco a poco las preguntas y seguro que muchos intentaron acertarlas a la vez que los concursantes.

Ahora te proponemos que juegues con El Rosco que ha convertido a Rosa en ganadora del bote de 2.716.000 euros. ¿Serías capaz de acertar todas las letras? ¿Cuántas lograrías teñir de verde? ¡Haz clic aquí y ponte a prueba!