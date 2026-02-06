Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Rosco virtual

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

La concursante coruñesa ha hecho historia al acertar las 25 preguntas de la prueba, con especial mérito para esa letra M final que ha supuesto un hito histórico.

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los espectadores de Pasapalabra han vibrado al ver que Rosa Rodríguez se convertía en la ganadora del mayor bote en la historia del concurso, de 2.716.000 euros. De hecho, su triunfo arrasó en audiencia con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El misterio se mantuvo hasta el final en El Rosco porque Rosa y Manu estuvieron muy igualados. El público fue descubriendo poco a poco las preguntas y seguro que muchos intentaron acertarlas a la vez que los concursantes.

Ahora te proponemos que juegues con El Rosco que ha convertido a Rosa en ganadora del bote de 2.716.000 euros. ¿Serías capaz de acertar todas las letras? ¿Cuántas lograrías teñir de verde? ¡Haz clic aquí y ponte a prueba!

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

Joaquín, exhausto ante los sumos

VÍDEO INÉDITO: Joaquín, exhausto ante los sumos: “Se me ha salido un huevo”

Las quejas en el caos ferroviario.

Antonio Martín Beaumont: "En España éramos ejemplo Europeo en trenes de alta velocidad y ahora somos vergüenza"

Rosa y Manu en El Hormiguero.
Audiencias

El Hormiguero de Manu y Rosa triunfa con un 23,5% de share: la emisión más vista del programa desde 2023

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Audiencias jueves

El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores

Rosa y Manu
¡Momentazo!

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Manu y Rosa con “el último rosco” más loco de El Hormiguero

Manu y Rosa aceptaron el reto de las hormigas y tuvieron que responder de manera correcta o incorrecta a las preguntas del Rosco.

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida
Un duelo de récords

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida: “Me habéis dado unas tardes...”

De la misma forma en la que ha elogiado sus conocimientos generales, el presentador también ha mencionado lo mal que se les ha dado la prueba de La Pista.

¿Quién es Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho a Rosa ganar el bote de Pasapalabra?

¿Quién es Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho a Rosa ganar el bote de Pasapalabra?

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Publicidad