Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€

Aunque el arranque de Alberto ha sido un tanto dubitativo, ha conseguido liberarse de la presión para comprar vocales que le impuso su mujer y posicionarse junto a Blanca en la disputa por hacerse un puesto en el panel final.

En un panel que parecía no aportar grandes cantidades de dinero a los concursantes, la suma del “gran premio” ha provocado que el casillero de Alberto triplicara su valor al alcanzar las cuatro cifras.

Pese a reconocer que ha realizado la tirada mirando al panel en lugar de fijarse en la ruleta, la fortuna le ha deparado una consola para el disfrute de sus hijas.