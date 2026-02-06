Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Mejores Momentos | 6 de febrero

Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€

El concursante ha logrado resolver el panel tras caer en la casilla del 'gran premio', lo que le ha permitido aumentar su marcador de 250 a 1.150€.

1_Gran Premio

Alberto se lleva el "gran premio"

Adrián Moreno
Aunque el arranque de Alberto ha sido un tanto dubitativo, ha conseguido liberarse de la presión para comprar vocales que le impuso su mujer y posicionarse junto a Blanca en la disputa por hacerse un puesto en el panel final.

En un panel que parecía no aportar grandes cantidades de dinero a los concursantes, la suma del “gran premio” ha provocado que el casillero de Alberto triplicara su valor al alcanzar las cuatro cifras.

Pese a reconocer que ha realizado la tirada mirando al panel en lugar de fijarse en la ruleta, la fortuna le ha deparado una consola para el disfrute de sus hijas.

