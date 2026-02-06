Mejores Momentos | 6 de febrero
Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€
El concursante ha logrado resolver el panel tras caer en la casilla del 'gran premio', lo que le ha permitido aumentar su marcador de 250 a 1.150€.
Aunque el arranque de Alberto ha sido un tanto dubitativo, ha conseguido liberarse de la presión para comprar vocales que le impuso su mujer y posicionarse junto a Blanca en la disputa por hacerse un puesto en el panel final.
En un panel que parecía no aportar grandes cantidades de dinero a los concursantes, la suma del “gran premio” ha provocado que el casillero de Alberto triplicara su valor al alcanzar las cuatro cifras.
Pese a reconocer que ha realizado la tirada mirando al panel en lugar de fijarse en la ruleta, la fortuna le ha deparado una consola para el disfrute de sus hijas.
