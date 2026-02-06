Josh Radnor, conocido por dar vida al icónico Ted Mosby en Cómo Conocí a Vuestra Madre, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que él y su esposa Jordana, con quien se casó hace dos años, dieron la bienvenida a su primer bebé hace unos meses, manteniendo el nacimiento en la más absoluta intimidad. El actor, de 51 años, ha compartido la noticia con una publicación en redes sociales en la que se muestra visiblemente emocionado por esta nueva etapa personal.

"Mi esposa y yo tuvimos un bebé hace unos meses (!!)", ha escrito el intérprete. "Esto es lo que sabemos hasta ahora: su sonrisa ilumina la habitación. Es súper observador y atento. Se hipnotiza cuando le toco canciones con la guitarra. Cree que la palabra 'baba ghanoush' es divertidísima. Es un encanto y Jordana y yo estamos encantados de que esté aquí".

Radnor también ha querido agradecer el cariño recibido por parte de los oyentes de su pódcast, donde ya había dejado caer la noticia en episodios recientes. "Gracias por todas las amables palabras de los oyentes de @howwemadeyourmother (les di la noticia hace unos episodios en el pódcast). Les envío mucho cariño a todos los padres de recién nacidos. ¡Qué inicio tan emocionante, hermoso, agotador y conmovedor! Estoy muy agradecido".

Junto al mensaje, el actor ha compartido varias imágenes íntimas del momento: una en la que aparece sonriente sosteniendo al bebé, otra del recién nacido tumbado sobre una guitarra y una tercera de Jordana abrazando a su hijo en el hospital tras el parto. Unas instantáneas que reflejan la felicidad de la pareja en esta nueva y emocionante etapa como familia.

Ahora, solo queda algo por averiguar: ¿Le contará en unos años la historia de cómo conoció a su madre?