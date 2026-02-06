A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Rosa, la ganadora del mayor bote de Pasapalabra
Rosa Rodríguez se alzaba ayer como la ganadora de los 2.716.000 euros de bote de Pasapalabra. Una experiencia que hoy recuerda en nuestro plató junto a Roberto Leal.
Publicidad
Rosa Rodríguez hacía historia anoche en Pasapalabra. La concursante coruñesa se ha convertido en la ganadora del mayor bote de la historia del programa: 2.716.000 euros.
Junto a Manu, se han convertido en la pareja más longeva del programa, batiéndose en duelo durante más de 300 programas. Una relación muy especial que han compartido en la experiencia más importante de sus vidas.
Más Noticias
- Elsa Baeza recuerda su romance con Valerio Lazarov: "Diría que fue el gran amor de mi vida"
- Elsa Baeza cuenta cómo una negligencia médica le arrebató la vista: "Me siento una privilegiada, a pesar de este trago tan duro"
- Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"
Hoy, Rosa visita el plató de Y ahora Sonsoles junto a Roberto Leal para contarnos cómo vivieron su victoria. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad