Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Rosa, la ganadora del mayor bote de Pasapalabra

Rosa Rodríguez hacía historia anoche en Pasapalabra. La concursante coruñesa se ha convertido en la ganadora del mayor bote de la historia del programa: 2.716.000 euros.

Junto a Manu, se han convertido en la pareja más longeva del programa, batiéndose en duelo durante más de 300 programas. Una relación muy especial que han compartido en la experiencia más importante de sus vidas.

Hoy, Rosa visita el plató de Y ahora Sonsoles junto a Roberto Leal para contarnos cómo vivieron su victoria. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!