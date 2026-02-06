Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Rosa, la ganadora del mayor bote de Pasapalabra

Rosa Rodríguez se alzaba ayer como la ganadora de los 2.716.000 euros de bote de Pasapalabra. Una experiencia que hoy recuerda en nuestro plató junto a Roberto Leal.

¿Quién es Rosa Rodríguez? Una rival gallega muy dulce contra Manu en Pasapalabra

Rosa Rodríguez hacía historia anoche en Pasapalabra. La concursante coruñesa se ha convertido en la ganadora del mayor bote de la historia del programa: 2.716.000 euros.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Junto a Manu, se han convertido en la pareja más longeva del programa, batiéndose en duelo durante más de 300 programas. Una relación muy especial que han compartido en la experiencia más importante de sus vidas.

Hoy, Rosa visita el plató de Y ahora Sonsoles junto a Roberto Leal para contarnos cómo vivieron su victoria. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

