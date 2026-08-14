Tasio se derrumba ante Paula y revela la verdad que llevaba tiempo ocultando en Sueños de libertad

El recuerdo de Antoine Brossard y el homenaje de Perfumerías De la Reina han provocado pesadillas en Tasio. Su actitud distante lleva a Paula a exigirle explicaciones, hasta que el hijo de Damián termina revelando su secreto en Sueños de libertad.

Derrumbado, Tasio cuenta que robó el pastillero que protegía a Brossard de sus ataques al corazón y asegura que nunca quiso provocar lo ocurrido. Paula se queda sin palabras y él le pide que no revele a nadie la verdad.

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