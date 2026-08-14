Más de 500 personas atendidas tras el eclipse: un oftalmólogo aclara si realmente el fenómeno generó daños en la vista

El eclipse solar del pasado 12 de agosto dejó imágenes espectaculares, pero también preocupación entre quienes lo observaron sin la protección adecuada. En las últimas horas, algunas personas han acudido a los servicios de urgencias con miedo a haber sufrido daños en la vista después de mirar al Sol durante el fenómeno. Sin embargo, el oftalmólogo Manuel Sáenz de Viteri ha lanzado un mensaje de tranquilidad: hasta ahora, no han confirmado ningún caso de lesión ocular provocada directamente por el eclipse.

El experto explica que el principal síntoma que debería hacer saltar las alarmas es una pérdida real de la visión. Esta puede manifestarse como visión borrosa, deformación de las líneas rectas, por ejemplo, las de los marcos de puertas o ventanas, o la aparición de una mancha en el campo visual, especialmente si se encuentra en el centro o cerca del centro de la visión. Estos serían los signos que requieren una valoración médica.

En cambio, otros síntomas como el dolor de cabeza, las molestias oculares o el enrojecimiento de los ojos no indicarían necesariamente que existe un daño provocado por el eclipse. Según el oftalmólogo, en muchos de los casos que han recibido ha predominado el miedo después de haber observado el fenómeno durante unos segundos sin protección.

La diferencia está en el comportamiento

También se han producido consultas relacionadas con las gafas especiales utilizadas para observar el eclipse. Algunas personas llegaron a preocuparse después de conocer que determinados modelos habían sido retirados del mercado horas antes del fenómeno. Aun así, el especialista insiste en que el Sol no fue especialmente más peligroso durante el eclipse. “El Sol no fue más lesivo el 12 de agosto de lo que lo es cualquier otro día”, explica.

La diferencia, según Sáenz de Viteri, está en nuestro comportamiento: normalmente no miramos directamente al Sol, mientras que durante un eclipse millones de personas permanecen concentradas observándolo durante el tiempo que dura el fenómeno. Esa exposición directa es la que puede entrañar riesgos para la visión cuando no se utilizan los medios de protección adecuados.

"No hay que entrar en paranoia"

El mensaje del especialista es, por tanto, de tranquilidad, pero también de prevención. Quienes hayan observado el eclipse y presenten una pérdida de visión, visión borrosa, deformación de las líneas o una mancha central deberían acudir a un profesional. Para el resto, el oftalmólogo pide no entrar en la “paranoia” ante síntomas inespecíficos y recuerda que, hasta el momento, no han confirmado daños reales provocados por el eclipse.

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