Ferit deja atrás los reproches con Orhan y toma una decisión sobre el padre que quiere ser

Orhan reconoce ante Ferit que siempre tuvo miedo de no saber ejercer como padre y que permitió que Halis se encargara de criarlo. También asegura que nunca sintió envidia cuando su hijo recibió las acciones de la empresa.

Las palabras de su padre hacen que Ferit reflexione sobre su futuro y confiese que no quiere repetir los mismos errores cuando nazca su hijo. Finalmente, ambos dejan atrás los reproches y se funden en un abrazo en Una nueva vida.

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