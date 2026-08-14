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Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el dardo de Julia Janeiro a Belén Esteban a quien define como: "Meme televisivo"
Belén Esteban publicó el pasado 8 de agosto una fotografía de su hija en redes sociales asegurando que no era ninguna nepo baby, "otras sí". Algo que habría despertado molestias en Julia Janeiro que no ha dudado en defenderse.
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Esta tarde hablaremos del dardo que Julia Janeiro habría lanzado a Belén Esteban después de que los medios de comunicación le preguntasen si se consideraba una "nepo baby". Todo se remontaría al pasado 8 de agosto, cuando Belén Esteban compartió una fotografía de su hija Andrea de pequeña junto a un mensaje en el que aseguraba: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida" y añadía: "Tú no eres una nepo baby, otras sí".
Unas palabras que muchos usuarios interpretaron como una posible indirecta hacia Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Ante la repercusión de estas declaraciones, Julia no habría dudado en defenderse y dejar varios comentarios que no han dejado indiferente a nadie.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el calificativo que Julia habría utilizado para referirse a Belén Esteban: "meme televisivo". No te pierdas ningún detalle y sigue el programa en directo a partir de las 17:00 horas en Antena 3.
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