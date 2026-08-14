Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el dardo de Julia Janeiro a Belén Esteban a quien define como: "Meme televisivo"

Esta tarde hablaremos del dardo que Julia Janeiro habría lanzado a Belén Esteban después de que los medios de comunicación le preguntasen si se consideraba una "nepo baby". Todo se remontaría al pasado 8 de agosto, cuando Belén Esteban compartió una fotografía de su hija Andrea de pequeña junto a un mensaje en el que aseguraba: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida" y añadía: "Tú no eres una nepo baby, otras sí".

Unas palabras que muchos usuarios interpretaron como una posible indirecta hacia Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Ante la repercusión de estas declaraciones, Julia no habría dudado en defenderse y dejar varios comentarios que no han dejado indiferente a nadie.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el calificativo que Julia habría utilizado para referirse a Belén Esteban: "meme televisivo". No te pierdas ningún detalle y sigue el programa en directo a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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