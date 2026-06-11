Chipirones encebollados picantes con patatas asadas: un receta extraordinaria para el fin de semana

Si no encuentras chipirones frescos, puedes usarlos congelados o utilizar calamares, sin problema.

Ingredientes, para 4 personas

12 chipirones (o calamares)

8 patatas pequeñas

3 cebollas blancas

2 pimientos verdes

2 dientes de ajo

100 ml de txakoli (o vino blanco)

1 cucharada de brandy

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de hierbas provenzales

1 cayena

Perejil

Ingredientes Txipirones encebollados picantes con patatas asadas | antena3.com

Elaboración

Lava las patatas, córtalas por la mitad, ponlas en un bol y sazónalas. Añade 4 cucharadas de aceite y las hierbas provenzales. Remuévelas hasta que queden bien impregnadas con la mezcla. Colócalas con la piel hacia arriba en una bandeja de horno y hornéalas (con el horno precalentado) a 180ºC durante 30-35 minutos.

Colócalas con la piel hacia arriba en una bandeja de horno y hornéalas | antena3.com

Para la fritada, calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las cebollas y córtalas en juliana, retira el tallo y las semillas de los pimientos verdes y córtalos en juliana, pela los ajos y pícalos finamente. Incorpora todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio durante 30 minutos. Añade la cayena, el vino blanco y el brandy. Deja que se evapore el alcohol a fuego fuerte, baja el fuego y cocina la fritada durante 10 minutos más.

Incorpora todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio | antena3.com

Para limpiar los chipirones, separa los tentáculos de los cuerpos y retírales las tripas, la pluma, los ojos y los picos. Separa las corbatas de los cuerpos y las aletas de los cuerpos, y resérvalas. Enjuaga los cuerpos y si quieres puedes darles la vuelta. Seca todas las partes de los txipirones (tentáculos, corbata, aletas y cuerpos) con papel absorbente de cocina y sazónalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los cuerpos de los chipirones y saltéalos a fuego vivo durante 2-3 minutos. Pásalos a la fritada de cebolla y pimiento, mezcla y apaga el fuego.

Pásalos a la fritada de cebolla y pimiento | antena3.com

Saltea brevemente los tentáculos en la misma sartén. Espolvorea con perejil picado.

Sirve 3 chipirones encebollados por ración. Acompaña con los tentáculos y con 4 medias patatas. Decora los platos con unas hojas de perejil.

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