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Chipirones encebollados picantes con patatas asadas: un receta extraordinaria para el fin de semana

Karlos Arguiñano reconoce que los chipirones se pueden hacer de muchas formas diferentes, pero estos encebollados picantes con una guarnición de patatas asadas quedan estupendamente también.

Chipirones encebollados picantes con patatas asadas

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Si no encuentras chipirones frescos, puedes usarlos congelados o utilizar calamares, sin problema.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 chipirones (o calamares)
  • 8 patatas pequeñas
  • 3 cebollas blancas
  • 2 pimientos verdes
  • 2 dientes de ajo
  • 100 ml de txakoli (o vino blanco)
  • 1 cucharada de brandy
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de hierbas provenzales
  • 1 cayena
  • Perejil
Ingredientes Txipirones encebollados picantes con patatas asadas
Ingredientes Txipirones encebollados picantes con patatas asadas | antena3.com

Elaboración

Lava las patatas, córtalas por la mitad, ponlas en un bol y sazónalas. Añade 4 cucharadas de aceite y las hierbas provenzales. Remuévelas hasta que queden bien impregnadas con la mezcla. Colócalas con la piel hacia arriba en una bandeja de horno y hornéalas (con el horno precalentado) a 180ºC durante 30-35 minutos.

Colócalas con la piel hacia arriba en una bandeja de horno y hornéalas
Colócalas con la piel hacia arriba en una bandeja de horno y hornéalas | antena3.com

Para la fritada, calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las cebollas y córtalas en juliana, retira el tallo y las semillas de los pimientos verdes y córtalos en juliana, pela los ajos y pícalos finamente. Incorpora todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio durante 30 minutos. Añade la cayena, el vino blanco y el brandy. Deja que se evapore el alcohol a fuego fuerte, baja el fuego y cocina la fritada durante 10 minutos más.

Incorpora todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio
Incorpora todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio | antena3.com

Para limpiar los chipirones, separa los tentáculos de los cuerpos y retírales las tripas, la pluma, los ojos y los picos. Separa las corbatas de los cuerpos y las aletas de los cuerpos, y resérvalas. Enjuaga los cuerpos y si quieres puedes darles la vuelta. Seca todas las partes de los txipirones (tentáculos, corbata, aletas y cuerpos) con papel absorbente de cocina y sazónalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los cuerpos de los chipirones y saltéalos a fuego vivo durante 2-3 minutos. Pásalos a la fritada de cebolla y pimiento, mezcla y apaga el fuego.

Pásalos a la fritada de cebolla y pimiento
Pásalos a la fritada de cebolla y pimiento | antena3.com

Saltea brevemente los tentáculos en la misma sartén. Espolvorea con perejil picado.

Sirve 3 chipirones encebollados por ración. Acompaña con los tentáculos y con 4 medias patatas. Decora los platos con unas hojas de perejil.

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