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FIEBRE DEL ECLIPSE

Hasta 13.000 € por una noche: la fiebre por el eclipse de 2027 dispara las reservas hoteleras

El eclipse del pasado 12 de agosto ha dejado una gran resaca emocional y ha llevado a miles de personas a reservar alojamientos para ver el próximo, que tendrá lugar en nuestro país el 2 de agosto de 2027.

Se agotan todos los alojamientos para ver el de 2027

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Mercedes Piedra
Publicado:

El 12 de agosto fue un día esperado por muchos y vivido con máxima expectación. El eclipse emocionó, conmovió y dejó con ganas de más. Cada persona, familia, grupo de amigos o pareja tenía un plan distinto para disfrutar de ese momento único: desde campos, azoteas o playas... Pero lo cierto es que a muchos les "pilló el toro".

En el último momento, las colas para comprar las gafas en los pocos sitios que aún tenían existencias llegaron a ser de horas, y muchas personas se arrepintieron de no haber reservado a tiempo un lugar más idóneo para apreciar este fenómeno.

Se trata de una "eclipsemanía"

Después de haber observado este eclipse y con ganas de más y mejor, miles de españoles se lanzan a reservar alojamientos para ver el próximo, que tendrá lugar el 2 de agosto y se verá al 100 % en el sur de la península.

Las reservas hoteleras están alcanzando verdaderas cifras récord, algo que celebran los dueños de estos negocios: "Esta mañana hemos amanecido con un montón de mails con el titular 'reservas eclipse 2027'. Son cantidad los que nos llegan", dice entre risas esta andaluza, responsable de un hostal.

Habitaciones por 13.000€

En Espejo Público, nuestra compañera Lorena Gómez ha investigado y hablado con algunos hoteles de la zona de Málaga y la realidad es evidente: la demanda se ha disparado y los precios rondan cifras disparatadas, a pesar de que aún queda un año para el evento. Ya hay habitaciones alrededor de los 13.000 euros y hoteles que han colgado el cartel de "Completo".

La periodista ha intentado reservar en diversos hoteles, llamando a algunos de la zona, y la respuesta ha sido la misma en todos: "Estamos completos en esas fechas". Los que aún están sin reservar han multiplicado sus precios: de 300 euros en agosto de 2026 a más de 13.000 euros el día del eclipse.

Desde el plató, Miquel Valls, sorprendido ante estas cifras, se pregunta: "¿No debería haber alguna regularización o limitación en estos precios?".

La realidad es que el eclipse ha dejado, innegablemente, a mucha gente con ganas de más y no tendrán que esperar mucho para disfrutarlo: aunque quizá sí para pagar mucho más.

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