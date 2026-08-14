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La Mesa, el nuevo prime time conducido por Cristina Pardo llega muy pronto a Antena 3

Llega a Antena 3 La Mesa, un nuevo formato semanal conducido por Cristina Pardo en directo tras El Hormiguero. Información, análisis, rigor y sentido del humor se unen en un espacio que busca dar otra mirada a la actualidad.

'La Mesa', el nuevo prime time de Antena 3 conducido por Cristina Pardo

'La Mesa', el nuevo prime time de Antena 3 conducido por Cristina Pardo

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Alejandro Hergon
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Antena 3 refuerza su oferta informativa y de entretenimiento con el próximo lanzamiento de La Mesa, un nuevo formato de actualidad presentado por Cristina Pardo para su prime time. El espacio, que se emitirá semanalmente en directo tras El Hormiguero, se convierte en una de las principales apuestas de la cadena para la nueva temporada.

El proyecto llega tras la acogida de la campaña en la que rostros emblemáticos de Atresmedia como Pablo Motos, Matías Prats, Carlos Alsina y Roberto Leal daban la bienvenida a la periodista y especulaban sobre el nuevo espacio que iba a conducir.

Otra manera de hablar sobre la actualidad

Ni una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas: La Mesa nace como un espacio en directo con vida propia, diseñado para abordar las cuestiones clave de la agenda social y política desde ángulos diversos. El objetivo del programa es ir más allá del simple relato para sentar a los verdaderos protagonistas de las noticias, realizar preguntas directas y escuchar para entender qué hay tras ellas y cuál es su impacto real en la sociedad.

En este nuevo plató, el rigor informativo y el análisis convivirán con la conversación cercana, la espontaneidad y el sentido del humor característico de Cristina Pardo.

La trayectoria de Cristina Pardo

Cristina Pardo se pone al frente de La Mesa tras una amplia trayectoria en Atresmedia, donde se ha consolidado como una de las periodistas más influyentes del panorama audiovisual. Tras su paso por laSexta Noticias, Al Rojo Vivo, Liarla Pardo y Más Vale Tarde, la periodista da ahora el salto al prime time de Antena 3, cadena en la que también participa como colaboradora habitual de El Hormiguero.

Antena 3 » Programas » La mesa

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