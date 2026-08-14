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Santiago Segura aparece como Javier en Padre no hay más que uno

¡Llega el cameo más esperado! Santiago Segura aparece como Javier en Padre no hay más que uno, la serie

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Santiago Segura recupera a su personaje de Javier en Padre no hay más que uno y sorprende con una noticia muy esperada

El actor vuelve a ponerse en la piel de Javier con un divertido cameo en Padre no hay más que uno, la serie, donde reaparece entre videollamadas, filtros y el caos familiar habitual.

Borja Tamayo
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Durante una reunión de Helena con el CEO de su empresa llega la sorpresa: su jefe es Javier. Santiago Segura recupera así su conocido personaje de la saga cinematográfica a través de una videollamada en la que intenta gestionar la compañía.

Paulita aparece para ayudarle con un filtro activado accidentalmente y Cris también se suma a la escena. Javier continúa rodeado de su caos habitual mientras afronta además una importante novedad familiar: va a ser abuelo.

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