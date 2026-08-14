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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Santiago Segura recupera a su personaje de Javier en Padre no hay más que uno y sorprende con una noticia muy esperada
El actor vuelve a ponerse en la piel de Javier con un divertido cameo en Padre no hay más que uno, la serie, donde reaparece entre videollamadas, filtros y el caos familiar habitual.
Durante una reunión de Helena con el CEO de su empresa llega la sorpresa: su jefe es Javier. Santiago Segura recupera así su conocido personaje de la saga cinematográfica a través de una videollamada en la que intenta gestionar la compañía.
Paulita aparece para ayudarle con un filtro activado accidentalmente y Cris también se suma a la escena. Javier continúa rodeado de su caos habitual mientras afronta además una importante novedad familiar: va a ser abuelo.
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