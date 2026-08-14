PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Santiago Segura recupera a su personaje de Javier en Padre no hay más que uno y sorprende con una noticia muy esperada

El actor vuelve a ponerse en la piel de Javier con un divertido cameo en Padre no hay más que uno, la serie, donde reaparece entre videollamadas, filtros y el caos familiar habitual.