Nicole Kidman sorprende describiendo su romance con Tom Cruise como "completamente natural": "No me importaba tirar mi carrera por la borda"

Nicole Kidman no suele hablar sobre los once años que estuvo casada con Tom Cruise, pero ahora ha recordado cómo comenzó una de las relaciones más famosas de Hollywood. La actriz ha confesado que estaba tan enamorada que no le importaba que el matrimonio pudiera arruinar la carrera que apenas estaba comenzando.

Kidman tenía 22 años cuando conoció a Cruise durante el rodaje de Días de trueno. Él ya era una de las mayores estrellas de Hollywood gracias a películas como Top Gun y Cocktail, mientras que ella acababa de llegar a Estados Unidos después de comenzar su trayectoria en Australia.

La conexión entre ambos fue inmediata y terminaron casándose en la Nochebuena de 1990, pocos meses después de finalizar el rodaje. "Nos enamoramos locamente. Parecía completamente natural", ha recordado Kidman en una entrevista con la edición británica de Vogue.

Sin embargo, no todo el mundo veía aquella relación con buenos ojos. La actriz ha revelado que algunas personas de su entorno le advirtieron de que casarse tan joven con una estrella de la magnitud de Cruise podía perjudicarla profesionalmente.

"Me dijeron: 'Vas a tirar tu carrera por la borda'", ha contado. Su respuesta fue tajante: "Y yo pensé: 'No me importa'. No me importaba porque estaba enamorada".

Kidman también ha reconocido que durante un tiempo su identidad quedó eclipsada por la fama de su marido. “Me convertí en la señora de Tom Cruise”, ha señalado sobre una época en la que gran parte de la atención que recibía estaba relacionada con su matrimonio y no con su trabajo.

Nicole Kidman y Tom Cruise en la premiere de Los Angeles de the Eyes Wide Shut Premiere en 1999 | Cordon Press

Pese a ello, la actriz no se arrepiente de haberse dejado llevar. "Así soy yo. No pienso demasiado las cosas. Voy con el corazón", ha explicado. Para ella, casarse con Cruise no fue una decisión profesional ni una estrategia para abrirse camino en Hollywood: "Estaba enamorada y eso era lo que quería hacer".

Durante su matrimonio, la pareja adoptó a sus dos hijos mayores, Bella y Connor, y volvió a compartir pantalla en Un horizonte muy lejano y Eyes Wide Shut. La relación terminó en 2001, cuando Cruise solicitó el divorcio después de más de una década juntos.

La ruptura sorprendió profundamente a Kidman, que anteriormente ha reconocido que necesitó mucho tiempo para recuperarse. Su carrera, sin embargo, terminó despegando tras la separación con Moulin Rouge, Los otros y Las horas, película por la que ganó el Oscar a mejor actriz en 2003.

Años después conoció al cantante Keith Urban, con quien se casó en 2006 y tuvo a sus hijas Sunday y Faith. La pareja puso fin a su matrimonio en 2025, después de casi dos décadas juntos.

Keith Urban y Nicole Kidman | Reuters

Kidman también ha hablado en la entrevista sobre este segundo divorcio y ha rechazado que su experiencia con Cruise lo haya hecho más fácil. “Todo es nuevo. Cada combinación de personas es diferente”, ha asegurado. A sus 59 años, la actriz reconoce que continúa afrontando los cambios con incertidumbre, pero sin renunciar a dejarse guiar por los sentimientos.