Expertos en seguridad y analistas de redes sociales alertan de "grupos activos" que promueven una nueva entrada masiva en Ceuta

La posible nueva entrada masiva en Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos preocupa y está en el foco, sobre todo, en las últimas horas. La empresa tecnológica alicantina Golden Owl fue quien detectó una campaña organizada en plataformas como Facebook y WhatsApp que promovía una nueva convocatoria para intentar cruzar la conocida como "reja" de la ciudad autónoma este sábado 15 de agosto.

En Espejo Público conectamos con una analista de redes sociales de la entidad, Marga Herrero. "En la última revisión realizada el jueves a las 22:00 horas tuvieron tres hallazgos de que está previsto un intento de cruce", sostiene. Sin embargo, explica que "evidentemente" va a ser bastante menor.

Los miembros han bajado, pero la red ha sobrevivido

En principio, la convocatoria que había en Facebook y que se detectó que había sido eliminada, en el fondo, destapó que lo que estaba ocurriendo era que estaba "latente, en activo". De hecho, han identificado mensajes relacionados con la nueva entrada que pertenecen a la misma organización que la movilización anterior.

Una afirmación sobre la que detalla que, a pesar de que han bajado los miembros, la red ha sobrevivido. Siendo más concreta, la analista calcula que hay 291.500 miembros menos, pero este número está basado alrededor de los grupos más insignia y más públicos.

Numerosos grupos en activo en Facebook y WhatsApp

Lejos de transmitir tranquilidad en relación con la disminución de miembros, Herrero puntualiza que la "capacidad no estuvo nunca en los grupos más grandes", sino en la combinación de los grupos "más internos y privados". De hecho, tanto ella como el experto en seguridad Chema Gil confirman que existen grupos de WhatsApp y Facebook, y los mensajes que van enviando confirman que "están activos".

Gil, citando su informe de inteligencia, concreta que son 30 en Facebook, más de un centenar en WhatsApp y menciona a "250 perfiles que son susceptibles de ser captadores". Todos ellos, asegura, tienen diferentes "orientaciones e intereses", pero "buscan satisfacer determinados instintos".

El experto en seguridad no cree que sea válido "plantear una respuesta para estos días" en la frontera española. "Ceuta y Melilla deben tener un plan especial. No hay ningún plan de contingencia para enfrentarnos con el Ejército a una avalancha de migrantes", sostiene molesto.

Llama "tonto" a Marlaska por hablar de "cooperación" con Marruecos

En este marco, también carga directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "En el Gobierno o hay más tontos que botellines o este ha comprado todas las papeletas". De este modo, critica a Marlaska por hablar de "complicidad, cooperación, coordinación y lealtad" con Marruecos.

Según Gil, en el contexto de la relación bilateral entre España y Marruecos, es pertinente recordar la Zona Gris. El experto detalla que es el espacio de enfrentamiento no militar donde se emplean determinadas metodologías, nombradas como "acciones híbridas o de guerra híbrida".

Por ello, tilda como tal la entrada masiva a Ceuta de miles de migrantes el pasado 30 de julio. "Que no nos lo disfracen de otra forma", se queja y pide una política que impida que estas situaciones se produzcan.

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