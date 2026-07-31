Rape en salsa marinera: Arguiñano nos enseña cómo elaborar este maravilloso guiso

Un pequeño truco: Si prefieres el pescado poco hecho, cuando lo hayas sellado, quítalo de la cazuela antes de añadir el caldo y las patatas. Deja que las patatas se cocinen en el caldo unos seis minutos, y después vuelve a introducir el pesado para cocinarlo por un par de minutos más todo junto.

Ingredientes para 4 personas

800 g de rape limpio (2 lomos)

la cabeza y los huesos del rape

2 patatas

4 cucharadas de salsa de tomate

2 dientes de ajo

100 ml de vino

50 m de brandy

1 trozo de guindilla

Harina de maíz refinada diluida en agua fría

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Paso a paso:

Empieza poniendo agua a calentar en una cazuela. Añade unas ramas de perejil, la cabeza y los huesos del rape, sazona y deja que se cuezan durante unos 12-15 minutos para preparar el caldo.

A continuación, calienta cuatro cucharadas de aceite en una cazuela amplia y baja. Pela las patatas, córtalas en trozos y agrégalas. Cocínalas hasta que estén doradas, aproximadamente durante 10 minutos. Después, retíralas a un plato y guárdalas para más tarde.

Corta el pescado en ocho porciones grandes, salpimiéntalas y dóralas en la misma cazuela donde se han hecho las patatas, para que absorban todo su sabor.

Dóralos en la misma tartera donde has dorado las patatas | antena3.com

Pela los dientes de ajo, córtalos en pequeños dados e incorpóralos. Añade el brandy y flambéalo con cuidado. Después, vierte el vino blanco, incorpora el caldo, la guindilla, la salsa de tomate y vuelve a añadir las patatas.

Ajusta el punto de sal, tapa la cazuela y cocina el conjunto durante unos 8 minutos. Para conseguir que la salsa tenga una textura más ligada, añade un poco de harina de maíz refinada previamente disuelta en agua fría.

Sazona, tapa y cocina todo durante 8 minutos | antena3.com

Finalmente, espolvorea con perejil picado y ya está listo para servir.

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