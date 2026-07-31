PASO A PASO
Rape en salsa marinera: Arguiñano nos enseña cómo elaborar este maravilloso guiso
Si estás introduciéndote en la cocina, puedes seguir los pasos de esta receta de Karlos Arguiñano para darte cuenta de lo sencillo que puede ser hacer un plato con mucho nivel.
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Un pequeño truco: Si prefieres el pescado poco hecho, cuando lo hayas sellado, quítalo de la cazuela antes de añadir el caldo y las patatas. Deja que las patatas se cocinen en el caldo unos seis minutos, y después vuelve a introducir el pesado para cocinarlo por un par de minutos más todo junto.
Ingredientes para 4 personas
800 g de rape limpio (2 lomos)
la cabeza y los huesos del rape
2 patatas
4 cucharadas de salsa de tomate
2 dientes de ajo
100 ml de vino
50 m de brandy
1 trozo de guindilla
Harina de maíz refinada diluida en agua fría
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
Perejil
Paso a paso:
Empieza poniendo agua a calentar en una cazuela. Añade unas ramas de perejil, la cabeza y los huesos del rape, sazona y deja que se cuezan durante unos 12-15 minutos para preparar el caldo.
A continuación, calienta cuatro cucharadas de aceite en una cazuela amplia y baja. Pela las patatas, córtalas en trozos y agrégalas. Cocínalas hasta que estén doradas, aproximadamente durante 10 minutos. Después, retíralas a un plato y guárdalas para más tarde.
Corta el pescado en ocho porciones grandes, salpimiéntalas y dóralas en la misma cazuela donde se han hecho las patatas, para que absorban todo su sabor.
Pela los dientes de ajo, córtalos en pequeños dados e incorpóralos. Añade el brandy y flambéalo con cuidado. Después, vierte el vino blanco, incorpora el caldo, la guindilla, la salsa de tomate y vuelve a añadir las patatas.
Ajusta el punto de sal, tapa la cazuela y cocina el conjunto durante unos 8 minutos. Para conseguir que la salsa tenga una textura más ligada, añade un poco de harina de maíz refinada previamente disuelta en agua fría.
Finalmente, espolvorea con perejil picado y ya está listo para servir.
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