"Ya hablan de que Andalucía tiene que volver a ser marroquí": Taleb Alisalem alerta sobre la deriva nacionalista en Marruecos

El analista político y activista saharaui, Taleb Alisalem, considera que la respuesta de Marruecos ante la movilización prevista en torno a Ceuta responde a una estrategia diseñada para controlar los tiempos y proyectar una determinada imagen internacional.

“Lo que vamos a ver mañana, el sábado, es una puesta en escena, una teatralización. Marruecos controla muy bien”, sostiene Taleb, quien considera que Rabat ya habría alcanzado dos de sus principales objetivos: “medir la respuesta o la capacidad de respuesta española ante una invasión” y “generar este caos, esta inseguridad” para internacionalizar la cuestión de Ceuta y Melilla.

Según su análisis, el siguiente paso sería una desescalada destinada a presentar a Marruecos como un socio fiable ante España y la Unión Europea. “Quiere mostrarse como ese socio fiable, entre muchas comillas, y como colaborador”, afirma.

“Es como quien provoca el incendio y luego aparece vestido de bombero”

Taleb vincula esta estrategia con los fondos europeos destinados a Marruecos. “Hay un paquete de ayudas de mil millones de euros aprobado por parte de la Unión Europea para Marruecos, y Marruecos no quiere perder ese dinero”, explica.

Para el analista, la imagen que Rabat pretende proyectar es paradójica: “Es como quien provoca el incendio y luego aparece vestido de bombero”. En su opinión, Marruecos buscará ahora reforzar su papel como garante de la frontera, aunque la movilización de agentes y las medidas de seguridad sean muy inferiores a las desplegadas después de los acontecimientos anteriores.

El precedente de la frontera de Melilla

Taleb recuerda que esta estrategia no sería inédita y pone como ejemplo los sucesos de Melilla de 2022, cuando decenas de migrantes subsaharianos murieron durante el intento de entrada en la ciudad autónoma. “Esto no es la primera vez. La gente olvidó muy rápido lo que pasó en 2022 en Melilla”, señala. El analista vincula aquel episodio con el contexto de las ayudas europeas a Marruecos y sostiene que la presión migratoria también puede utilizarse como herramienta política.

En este sentido, considera que el mensaje de fondo de Rabat habría sido entonces similar al que percibe ahora: si no se atienden determinadas demandas, la presión sobre la frontera aumenta.

“Es ridículo pensar que Marruecos no puede controlar 13 kilómetros”

Taleb pone además el foco en la capacidad de Marruecos para controlar sus fronteras. Recuerda que la frontera terrestre entre Ceuta y Marruecos tiene aproximadamente 13 kilómetros y la compara con el despliegue marroquí en el Sáhara Occidental.

“Marruecos tiene construido en el Sáhara Occidental el muro más largo del mundo, 2.700 kilómetros, y lo tiene vigilado con radares, tiene alrededor de 10 millones de minas y más de 130.000 soldados”, afirma.

A partir de estos datos, cuestiona que Rabat no pudiera anticipar o controlar una movilización en la frontera de Ceuta: “No va a tener Marruecos la capacidad de controlar 13 kilómetros, que es su frontera con Ceuta. Es ridículo”.

Para Taleb, el cambio de actitud respecto a la vigilancia fronteriza demostraría precisamente que Marruecos controla los tiempos de la crisis. “Esto es una demostración de lo que llevamos diciendo todos estos días: que Marruecos controla los tiempos y controla las acciones”, apunta.

El analista considera que la tensión en torno a la frontera tiene también una dimensión psicológica. La incertidumbre sobre cuándo se refuerza o relaja la vigilancia, sostiene, genera miedo entre la población de Ceuta.

“Hay una guerra psicológica”, afirma recordando los testimonios de ciudadanos que aseguran haber tomado medidas extraordinarias ante el temor a nuevos episodios de presión migratoria.

En su opinión, la estrategia marroquí tendría varios objetivos simultáneos: influir en la opinión pública, generar presión sobre las autoridades españolas e internacionalizar el conflicto.

Redes sociales y nacionalismo

Taleb distingue dos vertientes en la movilización que observa en Marruecos. Por un lado, señala la instrumentalización de la migración a través de las redes sociales, donde grupos de jóvenes difunden mensajes y organizan movimientos hacia la frontera. “Todo esto está permitido y fomentado por el régimen porque es lo que quiere”, sostiene.

La segunda vertiente, a su juicio, es todavía más preocupante: el componente nacionalista. “Hay una intencionalidad por parte de Marruecos de despertar ese sentimiento nacionalista en los marroquíes”, asegura.

El analista afirma haber recopilado numerosos vídeos y mensajes difundidos en redes sociales en los que no solo se habla de Ceuta y Melilla, sino también de otros territorios españoles. “Ya no solo hablan de, según ellos, recuperar Ceuta y Melilla, sino también las islas Canarias. Algunos muy optimistas hablan de que incluso Andalucía tiene que volver a ser marroquí”, afirma.

El objetivo final: negociar el estatus de Ceuta y Melilla

Para Taleb, todas estas actuaciones responderían a una estrategia de mayor alcance. “Esta guerra psicológica que están sufriendo los ceutíes, esta internacionalización también a nivel de medios de comunicación de la cuestión de Ceuta y Melilla, todo trabaja para un mismo objetivo”, sostiene.

Ese objetivo, según su interpretación, sería abrir en el futuro una negociación sobre el estatus de las dos ciudades autónomas.

"El gran objetivo de Marruecos es negociar el estatus jurídico y político de las dos ciudades"

“El gran objetivo de Marruecos, insisto, es negociar el estatus jurídico y político de las dos ciudades autónomas”, afirma. Taleb sitúa incluso el debate sobre la soberanía como una posible fase posterior: “Quizás dentro de unos años” podría plantearse una cuestión de soberanía que, en su opinión, “sería la antesala a la anexión total de las dos ciudades autónomas”.

Así, el analista interpreta la movilización y la posterior respuesta de Marruecos como partes de una misma estrategia: primero elevar la tensión, después mostrar capacidad de control y, finalmente, utilizar la crisis para situar a Ceuta y Melilla en el centro del debate político y diplomático.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.