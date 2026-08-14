Un vecino de Tolox (Málaga) estalla por la cancelación de la Cohetá por riesgo de incendio: "Es política barata"

Los vecinos de Tolox (Málaga) están enfadados por la suspensión de la Cohetá, una tradición que lleva celebrándose en el municipio desde hace 300 años en honor a San Roque. Antonio, uno de los vecinos, cuenta que están viviendo "fatal" la situación, ya que, a pesar de que los expertos recomiendan suspender el evento por riesgo de incendio, considera que dicho peligro ha disminuido porque no llegan "ni a los 30 ºC". Por ello, le parece una "tontería" que se haya tomado esta decisión.

"Que haya un incendio en Huelva, que está a 300 kilómetros, no quiere decir que aquí estemos en riesgo de incendio", insiste, rebatiendo a las autoridades. A esto añade que "la plaza", el lugar donde tradicionalmente tiene lugar la Cohetá, "tiene peligro 0" y se pregunta: "¿En los últimos años cuántos incendios ha habido por la Cohetá?". Él mismo responde: "Cero".

Llama "descerebrados" a los responsables de la suspensión

Miquel Valls responde rápidamente y le recuerda el incidente que se vivió el año pasado durante ese mismo acto, en el que hubo 12 heridos. Antonio le pide que "separe las cosas" y añade: "Donde quiera que haya pirotecnia hay heridos y siempre los ha habido".

El vecino de Tolox también llama "descerebrados" a quienes hayan tomado la decisión de suspender la celebración. Una calificación que rechaza desde plató Montse Suárez, quien le recuerda que, al descalificar la decisión, está cuestionando la autoridad de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales. El vecino responde a la colaboradora: "Eso es política barata, yo me baso en hechos reales".

"Riesgo de incendio doméstico, pero forestal no"

"Vengan aquí, conozcan el sitio y los hechos. Riesgo de incendio, no", reitera Antonio ante las respuestas que recibe desde plató.

En este contexto, Miquel Valls le recuerda la situación que atraviesa el país este verano debido a los incendios, que ya han arrasado más de 65.700 hectáreas en lo que llevamos de año, un 30 % más en proporción que el año anterior. Antonio remarca que se trata de una plaza "completamente urbana" y que puede existir riesgo de "incendio doméstico", algo que diferencia del riesgo "forestal". En este sentido, concluye que, si la Cohetá se celebrara fuera del pueblo, "claro que entonces habría riesgo".

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