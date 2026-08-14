Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Riesgo incendios

Un vecino de Tolox (Málaga) estalla por la cancelación de la Cohetá por riesgo de incendio: "Es política barata"

Un vecino de Tolox, en Málaga, muestra su indignación por la cancelación de la tradicional Cohetá en honor a San Roque debido al riesgo de incendios. Aunque las autoridades han recomendado suspender el evento, defiende que en la localidad no existe peligro y cuestiona la decisión.

Antonio, vecino de Tolox enfadado por la suspensión de la Cohetá

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Los vecinos de Tolox (Málaga) están enfadados por la suspensión de la Cohetá, una tradición que lleva celebrándose en el municipio desde hace 300 años en honor a San Roque. Antonio, uno de los vecinos, cuenta que están viviendo "fatal" la situación, ya que, a pesar de que los expertos recomiendan suspender el evento por riesgo de incendio, considera que dicho peligro ha disminuido porque no llegan "ni a los 30 ºC". Por ello, le parece una "tontería" que se haya tomado esta decisión.

"Que haya un incendio en Huelva, que está a 300 kilómetros, no quiere decir que aquí estemos en riesgo de incendio", insiste, rebatiendo a las autoridades. A esto añade que "la plaza", el lugar donde tradicionalmente tiene lugar la Cohetá, "tiene peligro 0" y se pregunta: "¿En los últimos años cuántos incendios ha habido por la Cohetá?". Él mismo responde: "Cero".

Llama "descerebrados" a los responsables de la suspensión

Miquel Valls responde rápidamente y le recuerda el incidente que se vivió el año pasado durante ese mismo acto, en el que hubo 12 heridos. Antonio le pide que "separe las cosas" y añade: "Donde quiera que haya pirotecnia hay heridos y siempre los ha habido".

El vecino de Tolox también llama "descerebrados" a quienes hayan tomado la decisión de suspender la celebración. Una calificación que rechaza desde plató Montse Suárez, quien le recuerda que, al descalificar la decisión, está cuestionando la autoridad de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales. El vecino responde a la colaboradora: "Eso es política barata, yo me baso en hechos reales".

"Riesgo de incendio doméstico, pero forestal no"

"Vengan aquí, conozcan el sitio y los hechos. Riesgo de incendio, no", reitera Antonio ante las respuestas que recibe desde plató.

En este contexto, Miquel Valls le recuerda la situación que atraviesa el país este verano debido a los incendios, que ya han arrasado más de 65.700 hectáreas en lo que llevamos de año, un 30 % más en proporción que el año anterior. Antonio remarca que se trata de una plaza "completamente urbana" y que puede existir riesgo de "incendio doméstico", algo que diferencia del riesgo "forestal". En este sentido, concluye que, si la Cohetá se celebrara fuera del pueblo, "claro que entonces habría riesgo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Julia Janeiro

Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el dardo de Julia Janeiro a Belén Esteban a quien define como: "Meme televisivo"

Antonio, vecino de Tolox enfadado por la suspensión de la Cohetá

Un vecino de Tolox (Málaga) estalla por la cancelación de la Cohetá por riesgo de incendio: "Es política barata"

Más de 500 personas atendidas tras el eclipse

Más de 500 personas atendidas tras el eclipse: un oftalmólogo aclara si realmente el fenómeno generó daños en la vista

Marga Herrero y Chema Gil, sobre una nueva entrada en Ceuta
¿Nueva entrada masiva?

Expertos en seguridad y analistas de redes sociales alertan de "grupos activos" que promueven una nueva entrada masiva en Ceuta

'La Mesa', el nuevo prime time de Antena 3 conducido por Cristina Pardo
NUEVO PROGRAMA

La Mesa, el nuevo prime time conducido por Cristina Pardo llega muy pronto a Antena 3

Crema fría de melón con tarta de tomate
FÁCIL Y RICO

Receta de diez para el verano: crema fría de melón con tartar de tomate de Joseba Arguiñano y Joana Pastrana

Joana Pastrana, la cuatro veces campeona de Europa y tres veces campeona del Mundo en peso mínimo se ha atrevido a cocinar este plato ideal para el verano con Joseba Arguiñano, descubre la receta de Crema fría de melón con tartar de tomate.

Taleb Alisalem alerta sobre la deriva nacionalista en Marruecos
CRISIS MIGRATORIA

"Ya hablan de que Andalucía tiene que volver a ser marroquí": Taleb Alisalem alerta sobre la deriva nacionalista en Marruecos

El analista político Taleb Alisalem sostiene que la movilización en torno a la frontera de Ceuta responde a una estrategia calculada de Marruecos para medir la capacidad de respuesta española, generar inseguridad y presionar a España para negociar el estatus jurídico y político de Ceuta y Melilla.

Se agotan todos los alojamientos para ver el de 2027

Hasta 13.000 € por una noche: la fiebre por el eclipse de 2027 dispara las reservas hoteleras

José María Figaredo, sobre el reparto de menores y la denuncia que ha recibido por su palabras sobre Ceuta

"Hay que devolverlos ipso facto": José María Figaredo (VOX) defiende su expresión de "cazar" a los migrantes

34 coches calcinados en el incendio de un solar en Peñíscola

Vecinos de Peñíscola estallan tras un incendio que ha calcinado 34 coches: "Nos obligaron a moverlos por el eclipse"

Publicidad