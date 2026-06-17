Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con salmón y rape, pero puedes hacerla con cualquier tipo de pescado. En conjunto, este plato tiene una buena combinación de proteínas, energía sostenida y nutrientes protectores que ayudan a mantener el bienestar general.

Ragout de pescado con espirales de arroz

Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano

Publicidad

Un ragout de pescado con espirales de arroz combina dos elementos muy interesantes para una alimentación equilibrada.

El pescado suele destacar por su aporte de proteínas de alta calidad, y las espirales de arroz son una fuente de energía de fácil digestión.

Añadir el pescado al final y dejar que se cocine con el calor residual o muy poquito tiempo evitará que se reseque o se deshaga.

Ingredientes, para 4 personas

  • 320 g de espirales de arroz
  • 150 g de salmón
  • 150 g de rape
  • 100 g de gambas (peladas)
  • 16 almejas
  • 1 cebolleta
  • 1 zanahoria
  • 1 penca de apio
  • 2 dientes de ajo
  • 2-3 trozos de guindilla
  • 400 ml de salsa de tomate
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Perejil
Ingredientes Ragout de pescado con espirales de arroz
Ingredientes Ragout de pescado con espirales de arroz | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta el rape en dados, sazónalo y añádelo a la cazuela. Tras rehogarlo, incorpora el salmón cortado en dados y sazonado. Cocina los pescados a fuego vivo durante 1 minuto y retíralos a una fuente.

Cocina los pescados a fuego vivo
Cocina los pescados a fuego vivo | antena3.com

Sazona las gambas y cocínalas a fuego fuerte en la misma cazuela durante 30 segundos. Retíralas a la fuente.

Pela y pica los ajos e incorpóralos a la cazuela. Agrega la cebolleta picada. Sazona y agrega 1-2 cucharadas más de aceite si es necesario. Pela y pica la zanahoria, pica el apio. Añade las hortalizas a la cazuela y deja pochar a fuego medio durante 8-10 minutos.

Cuando las verduras estén bien cocinadas, moja con el vino blanco y deja que se evapore por completo el alcohol. Vierte la salsa de tomate y la guindilla. Cocina a fuego suave durante 10-12 minutos más.

Vierte la salsa de tomate y la guindilla
Vierte la salsa de tomate y la guindilla | antena3.com

Mientras tanto, pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir introduce los espirales y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos.

Añade la pasta y las almejas a la cazuela de la salsa. Cocina durante un par de minutos, hasta que se abran las almejas.

Añade la pasta y las almejas a la cazuela de la salsa
Añade la pasta y las almejas a la cazuela de la salsa | antena3.com

Vierte un cucharón del caldo de cocción de la pasta si es necesario. Introduce el pescado, tapa y cocina la mezcla durante 1 minuto.

Sirve enseguida con perejil picado y pimienta negra recién molida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano » Recetas hoy de Arguiñano » Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Ragout de pescado con espirales de arroz

Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano

Ignacio Varela, sobre ZP

Ignacio Varela, analista y exasesor de ZP, contundente: "Para gobernar hay que servir y para ser forajido también, y Zapatero no sirve"

Melody y Fonsi en La Voz Kids

Así presenta Luis Fonsi a Melody, su asesora en La Voz Kids: “Es la mejor de las mejores”

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
Bajas laborales

Garamendi se desvincula del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, que llama "memos" a los jóvenes por coger bajas "porque les ha dejado la novia"

Lorena Vázquez
POLÉMICO

Lorena Vázquez, sobre el comunicado que Kiko Rivera le dedica a Irene Rosales: "Ha vuelto a usar la Inteligencia Artificial"

Álvaro Nieto, sobre la investigación a Zapatero: "Probablemente se le puedan imputar delitos muy graves"
IMPUTACIÓN ZAPATERO

Álvaro Nieto, sobre la investigación a Zapatero: "Probablemente se le puedan imputar delitos muy graves"

Hablamos con el director de 'The Objective' sobre los nuevos datos de la presunta trama para lograr influir en el Ejecutivo a través del expresidente para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Salvador Viada, sobre Zapatero
CASO ZAPATERO

¿Qué futuro judicial le espera a ZP? Responde el exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada

¿Qué delitos podrían acarrear penas más elevadas? ¿Cuándo puede un juez acordar medidas cautelares como la retirada del pasaporte o incluso la prisión provisional? El exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada desgrana las principales claves jurídicas del caso que centra la actualidad.

La frase de Àngel Llàcer que emocionó a María Parrado

“Todo lo que tocas lo haces oro”: la frase de Àngel Llàcer que emocionó a María Parrado

Elisa Beni y Toni Bolaño

La tensión del Congreso llega a Toni Bolaño y Elisa Beni: "No es espurio que Sánchez patee la democracia..."

“La verdad sólo tiene un camino”: ¡Salta! reta esta noche a nuevos soñadores con un premio de 50.000 euros

“La verdad sólo tiene un camino”: ¡Salta! reta esta noche a nuevos soñadores con un premio de 50.000 euros

Publicidad