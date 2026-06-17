Para 4 personas
Ragout de pescado con espirales de arroz, de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con salmón y rape, pero puedes hacerla con cualquier tipo de pescado. En conjunto, este plato tiene una buena combinación de proteínas, energía sostenida y nutrientes protectores que ayudan a mantener el bienestar general.
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Un ragout de pescado con espirales de arroz combina dos elementos muy interesantes para una alimentación equilibrada.
El pescado suele destacar por su aporte de proteínas de alta calidad, y las espirales de arroz son una fuente de energía de fácil digestión.
Añadir el pescado al final y dejar que se cocine con el calor residual o muy poquito tiempo evitará que se reseque o se deshaga.
Ingredientes, para 4 personas
- 320 g de espirales de arroz
- 150 g de salmón
- 150 g de rape
- 100 g de gambas (peladas)
- 16 almejas
- 1 cebolleta
- 1 zanahoria
- 1 penca de apio
- 2 dientes de ajo
- 2-3 trozos de guindilla
- 400 ml de salsa de tomate
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta el rape en dados, sazónalo y añádelo a la cazuela. Tras rehogarlo, incorpora el salmón cortado en dados y sazonado. Cocina los pescados a fuego vivo durante 1 minuto y retíralos a una fuente.
Sazona las gambas y cocínalas a fuego fuerte en la misma cazuela durante 30 segundos. Retíralas a la fuente.
Pela y pica los ajos e incorpóralos a la cazuela. Agrega la cebolleta picada. Sazona y agrega 1-2 cucharadas más de aceite si es necesario. Pela y pica la zanahoria, pica el apio. Añade las hortalizas a la cazuela y deja pochar a fuego medio durante 8-10 minutos.
Cuando las verduras estén bien cocinadas, moja con el vino blanco y deja que se evapore por completo el alcohol. Vierte la salsa de tomate y la guindilla. Cocina a fuego suave durante 10-12 minutos más.
Mientras tanto, pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir introduce los espirales y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos.
Añade la pasta y las almejas a la cazuela de la salsa. Cocina durante un par de minutos, hasta que se abran las almejas.
Vierte un cucharón del caldo de cocción de la pasta si es necesario. Introduce el pescado, tapa y cocina la mezcla durante 1 minuto.
Sirve enseguida con perejil picado y pimienta negra recién molida.
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