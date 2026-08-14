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Antonio ocultó el cadáver de su padre durante siete meses para defender la vivienda familiar: "Estoy en la calle y no en prisión por mi hermano"

Antonio ocultó durante meses el cuerpo fallecido de su padre. Fue detenido por la Guardia Civil y tuvo que declarar ante el juzgado pero, finalmente quedó en libertad. Su sobrina y su cuñado, le denunciaron.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Antonio convivió durante siete meses con el cadáver de su padre en la vivienda familiar, un hecho por el que fue detenido por la Guardia Civil. Sin embargo, insiste en que su actuación no tuvo relación con motivos económicos. "El que piense que es por la pensión, está equivocado", afirma, en referencia a los aproximadamente 800 euros que cobraba su padre.

Según su relato, el principal motivo fue "defender la vivienda familiar". Antonio explica que había cuidado de su padre y que un día, al regresar de hacer la compra, lo encontró muerto en la cama. En lugar de comunicar el fallecimiento, decidió tapar el cuerpo con una manta y mantener la vivienda ventilada abriendo las ventanas.

La situación salió a la luz después de que su hermano descubriera lo ocurrido. Antonio asegura que le recriminó que lo había hecho mal, aunque también le mostró comprensión. "Estoy en la calle y no en prisión por mi hermano", reconoce, al tiempo que destaca que tanto su hermano como la jueza han entendido su situación y, por el momento, permanece en libertad con cargos.

Antonio llegó a ser señalado por una posible omisión de socorro y por intentar seguir cobrando la pensión, acusaciones que rechaza. Argumenta que, si hubiera solicitado el ingreso mínimo vital, "me darían más o menos lo mismo". La denuncia que puso el caso en conocimiento de las autoridades fue presentada por su cuñado.

Hoy ha sido el entierro de Antonio (padre), no ha ido nadie más que su hijo Manuel. Nuestra reportera Laura Arribas ha podido hablar con él y ha asegurado que hablaba muy poco con su hermano. Cuando le preguntaba que cómo estaba su padre, Antonio (hijo) le respondía "Está todo bien".

Sin embargo, tras descubrir lo ocurrido sentencia que "Desde el principio sabía que él no había hecho nada a mi padre". Antonio (hijo) ha reconocido que ha preferido no acudir al entierro de su padre por no crear conflictos porque sino "Acabo en Picassent, en la cárcel". Su relación con su sobrina no es buena y asegura que nunca ha ido a visitar a su padre "Ni aparecía por aquí".

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