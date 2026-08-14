"Hay que devolverlos ipso facto": José María Figaredo (VOX) defiende su expresión de "cazar" a los migrantes

Tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno ha comenzado a abordar con las comunidades autónomas el reparto de los menores que permanecen en la ciudad. La primera reunión ha concluido sin avances y con la ausencia de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Hoy ha estado en ‘Espejo Público’ José María Figaredo, portavoz de Vox en el Congreso, para explicar la posición de su partido y responder por la denuncia presentada por Igualdad ante la Fiscalía contra él después de que afirmase que había que “cazarlos a todos, uno por uno”.

"El Gobierno solo pone sobre la mesa el reparto por la Península"

José María Figaredo ha explicado que Vox no ha participado en la reunión convocada para abordar la situación de los menores porque considera que la solución no pasa por trasladarlos a otras comunidades autónomas. “El Gobierno, en lugar de devolverlos inmediatamente, lo único que pone encima de la mesa es el reparto a la Península”, ha criticado.

El portavoz de Vox ha defendido que todos los migrantes deben regresar a Marruecos, independientemente de que sean adultos o menores. Figaredo ha afirmado que la legislación permite devolver a los menores a países considerados seguros y ha señalado que Marruecos está dispuesto a recibirlos: “No se explica que no se devuelvan los menores a Marruecos. No se explica que ni siquiera esté encima de la mesa”.

“La ley dice que se devuelvan a un lugar seguro. Marruecos ha dicho que está dispuesto a colaborar”

Preguntado expresamente por si los menores deben recibir el mismo trato que los adultos, Figaredo ha insistido en su devolución. “Hay que devolverlos ipso facto”, ha respondido antes de defender que sean entregados “a su sistema de tutela, porque se considera un sistema seguro”.

“El daño provocado aún no se ha reparado”

El dirigente de Vox ha considerado insuficiente el refuerzo de la frontera anunciado por el Ministerio del Interior porque todavía quedan miles de personas en Ceuta. “El daño provocado aún no se ha reparado. Han entrado miles de personas y no sabemos ni el número, no sabemos los antecedentes de cada uno de ellos y no se les ha detenido a todos”, ha denunciado.

“Es un Gobierno traidor y lo que hay que hacer es enjuiciarles y sentarles en el banquillo”.

También ha acusado al Ejecutivo de haber ignorado las advertencias sobre la llegada masiva y de mantener “abandonados” a los ceutíes. Figaredo ha afirmado que “el Gobierno se ha quedado cruzado de brazos” y ha responsabilizado directamente a Pedro Sánchez de la situación.

José María Figaredo ha anunciado que Vox quiere impulsar el mecanismo recogido en el artículo 102 de la Constitución para actuar contra el presidente del Gobierno por traición. “Lo que hay que hacer es enjuiciarles y sentarles en el banquillo”, ha afirmado.

“Todo el mundo sabe que es un término coloquial”

Durante la entrevista, Figaredo también ha respondido por la denuncia presentada por Igualdad ante la Fiscalía contra él después de que, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, afirmase que había que “cazarlos a todos, uno por uno”.

“Da igual un término que otro. Todos los españoles que me escucharon lo entienden perfectamente”

Preguntado por si se retractaba de aquellas palabras, el portavoz de Vox ha asegurado que el Gobierno pretende “distraer la atención” de la situación de Ceuta mediante esta denuncia. “Yo he utilizado una palabra u otra. Es que la palabra es indiferente”, ha defendido.

Figaredo ha sostenido que utilizó la expresión de manera coloquial y con el sentido de detener a quienes habían entrado en territorio español. “Todo el mundo sabe que es un término coloquial, que se utiliza de forma natural”, ha afirmado.

El portavoz de Vox ha rechazado haber hablado de “cazar a seres humanos” y ha insistido en que su intención era reclamar la detención y devolución de los migrantes. “Lo que Vox quiere es, lo primero, que todas las personas que han entrado vulnerando nuestras fronteras sean devueltas ipso facto. Todas, a Marruecos, rápidamente”, ha concluido.

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