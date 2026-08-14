El secreto que cambiará para siempre a Inés: una inesperada revelación sacude Las hijas de la criada

La vida de los Valdés Lazariego da un giro cuando Renata y doña Inés se quedan embarazadas de don Gustavo y dan a luz al mismo tiempo. El dueño del pazo reniega de la hija que ha tenido con Renata, pero ella decide actuar.

A lo largo de ocho capítulos, la serie mostrará cómo ese plan de venganza transforma las vidas de Clara y Catalina y afecta a los vecinos de Punta do Bico en Las hijas de la criada, muy pronto en Antena 3.

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