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TRAS UTILIZAR EL TÉMINO "NEPO BABY"

Julia Janeiro responde duramente a la supuesta indirecta de Belén Esteban: "Prefiero llamarla la sombra de Jesulín"

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeiro, se ha mostrado de lo más contundente cuando los periodistas le han preguntado por la supuesta indirecta de Belén Esteban. ¿La llamó "nepo baby"?

Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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Berta Montalt
Berta Montalt
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A pesar de que intenta siempre mantenerse al margen públicamente de cualquier polémica, esta vez Julia Janeiro no ha querido callarse... La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha respondido con contundencia cuando un reportero le ha preguntado por el mensaje que la colaboradora de televisión le dedicó recientemente a su hija Andrea Janeiro por su cumpleaños: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí".

Un mensaje que muchos han interpretado como una dardo directo contra Julia Janeiro, y así ha decidido responder la hija del torero, visiblemente molesta: "¿Ella sabe escribir la palabra nepo baby?", ha sido una de sus primeras respuestas. Julia asegura que no es una persona de indirectas y que, cuando tiene algo que decir, prefiere hacerlo de manera directa. Y que hablando de "nepo babies", ha señalado que Belén Esteban ''se ha pasado la vida hablando de mi padre" y ha lanzado una de sus frases más duras: "Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique".

Julia Janeiro haciendo declaraciones a la prensa
Julia Janeiro haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

La joven también ha calificado de "ridículo" y "vergonzoso" que Belén hable de ella de esa manera, especialmente por tratarse de ''la hermana de su hija''.

Julia también ha defendido la actitud de sus padres: "Mis padres tienen respeto y tienen clase". Después, ha reconocido haberse quedado "un poco tiesa" con la situación.

Belén Esteban, en el aeropuerto de Madrid
Belén Esteban, en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

Finalmente, ha mostrado su incredulidad ante la polémica: "Parece que odia mi existencia una persona que me triplica la edad". Y, como broche final, ha definido a Belén Esteban como "un meme televisivo".

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