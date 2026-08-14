Julia Janeiro responde duramente a la supuesta indirecta de Belén Esteban: "Prefiero llamarla la sombra de Jesulín"

A pesar de que intenta siempre mantenerse al margen públicamente de cualquier polémica, esta vez Julia Janeiro no ha querido callarse... La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha respondido con contundencia cuando un reportero le ha preguntado por el mensaje que la colaboradora de televisión le dedicó recientemente a su hija Andrea Janeiro por su cumpleaños: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí".

Un mensaje que muchos han interpretado como una dardo directo contra Julia Janeiro, y así ha decidido responder la hija del torero, visiblemente molesta: "¿Ella sabe escribir la palabra nepo baby?", ha sido una de sus primeras respuestas. Julia asegura que no es una persona de indirectas y que, cuando tiene algo que decir, prefiere hacerlo de manera directa. Y que hablando de "nepo babies", ha señalado que Belén Esteban ''se ha pasado la vida hablando de mi padre" y ha lanzado una de sus frases más duras: "Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique".

Julia Janeiro haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

La joven también ha calificado de "ridículo" y "vergonzoso" que Belén hable de ella de esa manera, especialmente por tratarse de ''la hermana de su hija''.

Julia también ha defendido la actitud de sus padres: "Mis padres tienen respeto y tienen clase". Después, ha reconocido haberse quedado "un poco tiesa" con la situación.

Belén Esteban, en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

Finalmente, ha mostrado su incredulidad ante la polémica: "Parece que odia mi existencia una persona que me triplica la edad". Y, como broche final, ha definido a Belén Esteban como "un meme televisivo".