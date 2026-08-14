Receta de diez para el verano: crema fría de melón con tartar de tomate de Joseba Arguiñano y Joana Pastrana

Un plato exquisito que te hará refrescarte en los días de más calor. Descubre esta receta de crema fría de melón con tartar de tomate que podrás realizar en pocos minutos. ¡Fácil y deliciosa!

Ingredientes (2 p.):

Para la crema de melón:

300 g de melón piel de sapo

½ pepino

2 huevos

125 g de yogur griego

4 hojas de menta

½ limón

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Para el tartar de tomate:

1 tomate grande

125 g de fuet

3 pimientos del piquillo

½ cebolleta

30 g de alcaparras

10 aceitunas verdes sin hueso

4 hojas de albahaca

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de mostaza de Dijon

aceite de oliva virgen extra

sal

Para el crujiente de pan:

6 rebanadas de pan

Elaboración:

Pon agua a calentar en un cazo. Introduce los huevos y cocínalos durante 8 minutos desde que el agua empiece a hervir. Escurre, refréscalos y pélalos.

Para la crema de melón, pela el melón y el pepino, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora. Añade la ralladura del limón, el yogur, las hojas de menta y los huevos cocidos. Tritura hasta que quede una crema fina y deja que se enfríe en el frigorífico hasta el momento de servir.

Para el tartar de tomate, pela y despepita el tomate, córtalo en brunoise (daditos pequeños) y ponlos en un bol. Pela el fuet, pícalo en daditos muy pequeños y agrégalos. Incorpora la cebolleta y los piquillos finamente picados. Añade las alcaparras, las aceitunas y las hojas de albahaca, todo picado. Aliña con la salsa inglesa, la mostaza, aceite de oliva y sal. Mezcla bien.

Tuesta las rebanadas de pan en una sartén sin nada de aceite durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Emplata el tartar con ayuda de un aro de emplatar. Pon alrededor un cucharón de crema de melón. Condimenta la crema con perejil picado, sal y un hilo de aceite de oliva. Acompaña con el pan frito y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Si envuelves el fuet en un papel húmedo durante unos minutos, podrás pelarlo fácilmente.

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