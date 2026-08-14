Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FÁCIL Y RICO

Receta de diez para el verano: crema fría de melón con tartar de tomate de Joseba Arguiñano y Joana Pastrana

Joana Pastrana, la cuatro veces campeona de Europa y tres veces campeona del Mundo en peso mínimo se ha atrevido a cocinar este plato ideal para el verano con Joseba Arguiñano, descubre la receta de Crema fría de melón con tartar de tomate.

Crema fría de melón con tarta de tomate

Receta de diez para el verano: Crema fría de melón con tarta de tomate de Joseba Arguiñano y Joana Pastrana

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Un plato exquisito que te hará refrescarte en los días de más calor. Descubre esta receta de crema fría de melón con tartar de tomate que podrás realizar en pocos minutos. ¡Fácil y deliciosa!

Ingredientes (2 p.):

Para la crema de melón:

  • 300 g de melón piel de sapo
  • ½ pepino
  • 2 huevos
  • 125 g de yogur griego
  • 4 hojas de menta
  • ½ limón
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Para el tartar de tomate:

  • 1 tomate grande
  • 125 g de fuet
  • 3 pimientos del piquillo
  • ½ cebolleta
  • 30 g de alcaparras
  • 10 aceitunas verdes sin hueso
  • 4 hojas de albahaca
  • 2 cucharadas de salsa inglesa
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal

Para el crujiente de pan:

6 rebanadas de pan

Elaboración:

Pon agua a calentar en un cazo. Introduce los huevos y cocínalos durante 8 minutos desde que el agua empiece a hervir. Escurre, refréscalos y pélalos.

Para la crema de melón, pela el melón y el pepino, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora. Añade la ralladura del limón, el yogur, las hojas de menta y los huevos cocidos. Tritura hasta que quede una crema fina y deja que se enfríe en el frigorífico hasta el momento de servir.

Para el tartar de tomate, pela y despepita el tomate, córtalo en brunoise (daditos pequeños) y ponlos en un bol. Pela el fuet, pícalo en daditos muy pequeños y agrégalos. Incorpora la cebolleta y los piquillos finamente picados. Añade las alcaparras, las aceitunas y las hojas de albahaca, todo picado. Aliña con la salsa inglesa, la mostaza, aceite de oliva y sal. Mezcla bien.

Tuesta las rebanadas de pan en una sartén sin nada de aceite durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Emplata el tartar con ayuda de un aro de emplatar. Pon alrededor un cucharón de crema de melón. Condimenta la crema con perejil picado, sal y un hilo de aceite de oliva. Acompaña con el pan frito y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Si envuelves el fuet en un papel húmedo durante unos minutos, podrás pelarlo fácilmente.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

Julia Janeiro

Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el dardo de Julia Janeiro a Belén Esteban a quien define como: "Meme televisivo"

Antonio, vecino de Tolox enfadado por la suspensión de la Cohetá

Un vecino de Tolox (Málaga) estalla por la cancelación de la Cohetá por riesgo de incendio: "Es política barata"

Más de 500 personas atendidas tras el eclipse

Más de 500 personas atendidas tras el eclipse: un oftalmólogo aclara si realmente el fenómeno generó daños en la vista

Marga Herrero y Chema Gil, sobre una nueva entrada en Ceuta
¿Nueva entrada masiva?

Expertos en seguridad y analistas de redes sociales alertan de "grupos activos" que promueven una nueva entrada masiva en Ceuta

'La Mesa', el nuevo prime time de Antena 3 conducido por Cristina Pardo
NUEVO PROGRAMA

La Mesa, el nuevo prime time conducido por Cristina Pardo llega muy pronto a Antena 3

Crema fría de melón con tarta de tomate
FÁCIL Y RICO

Receta de diez para el verano: crema fría de melón con tartar de tomate de Joseba Arguiñano y Joana Pastrana

Joana Pastrana, la cuatro veces campeona de Europa y tres veces campeona del Mundo en peso mínimo se ha atrevido a cocinar este plato ideal para el verano con Joseba Arguiñano, descubre la receta de Crema fría de melón con tartar de tomate.

Taleb Alisalem alerta sobre la deriva nacionalista en Marruecos
CRISIS MIGRATORIA

"Ya hablan de que Andalucía tiene que volver a ser marroquí": Taleb Alisalem alerta sobre la deriva nacionalista en Marruecos

El analista político Taleb Alisalem sostiene que la movilización en torno a la frontera de Ceuta responde a una estrategia calculada de Marruecos para medir la capacidad de respuesta española, generar inseguridad y presionar a España para negociar el estatus jurídico y político de Ceuta y Melilla.

Se agotan todos los alojamientos para ver el de 2027

Hasta 13.000 € por una noche: la fiebre por el eclipse de 2027 dispara las reservas hoteleras

José María Figaredo, sobre el reparto de menores y la denuncia que ha recibido por su palabras sobre Ceuta

"Hay que devolverlos ipso facto": José María Figaredo (VOX) defiende su expresión de "cazar" a los migrantes

34 coches calcinados en el incendio de un solar en Peñíscola

Vecinos de Peñíscola estallan tras un incendio que ha calcinado 34 coches: "Nos obligaron a moverlos por el eclipse"

Publicidad