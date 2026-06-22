Joseba Arguiñano: "Receta al toque de tosta de raita de zanahoria con salmón ahumado"

Es recomendable reposar la raita en el frigorífico durante 15-30 minutos antes de servir para que los sabores se integren y la zanahoria se ablande ligeramente.

Ingredientes, para 4 personas

8 rebanadas de pan casero

3 zanahorias grandes

350 g de yogur natural griego

4 lonchas de salmón ahumado

½ limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cayena

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de jengibre en polvo

Perejil

Ingredientes Tosta de raita de zanahoria con salmón ahumado | antena3.com

Elaboración

Lava, pela y ralla las zanahorias. Ralla también el limón.

Pon el yogur natural en un bol. Incorpora la zanahoria rallada, el comino molido, el jengibre molido, la cayena finamente picada, la ralladura de limón, una pizca de sal y perejil picado al gusto. Remueve bien. Deja reposar en la nevera hasta el momento de consumir.

Pon el yogur natural en un bol | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, introduce las rebanadas de pan y deja que se tuesten, hasta que queden crujientes.

Introduce las rebanadas de pan y deja que se tuesten | antena3.com

Coloca sobre cada tosta una cucharada de raita y espárcela. Reparte encima las láminas de salmón ahumado. Sirve dos tostas por ración con un hilo de aceite de oliva y una hoja de perejil.

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