Para 4 personas
Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático
Joseba Arguiñano nos trae una receta típica en Asia, un bocado contundente, sabroso y sencillito de preparar. Es muy parecido a una empanada.
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Si buscas una versión más ligera, puedes usar masa filo en lugar de la masa tradicional, o cocinarlo en freidora de aire a 180ºC.
Ingredientes, para 4 personas
Para el pan roti (plano):
- 520 g de harina de fuerza
- 1 huevo
- 40 g de mantequilla a punto de pomada
- 310 ml de agua
- 1 cucharadita de sal
Para el relleno:
- 400 g de carne picada de pollo
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos
- 1 cebolla roja
- 1 cebolleta (con la parte verde)
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 40 g de curry
- 25 g de jengibre
- 1 cucharadita de semillas de comino
- 1 cucharadita de chile en copos
- 200 ml de salsa teriyaki con sésamo
- Perejil
Elaboración
Para hacer la masa del pan roti, mezcla en un bol la harina, el huevo, el agua y la sal. Cuando se integren todos los ingredientes, amasa durante 10 minutos aproximadamente. Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar. Ponlas en una fuente, cúbrelas con un trapo y déjalas reposar durante 30 minutos.
Para el relleno, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Ralla el jengibre y los ajos sobre la sartén. Maja las semillas de comino en el mortero y añádelo. Agrega el polvo de chile y el curry. Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos aproximadamente. Deja que se temple.
Pela la cebolla, pícala en brunoise (daditos pequeños) y ponla en un bol. Añade la cebolleta con el tallo picada de forma similar. Añade los huevos batidos y mezcla bien. Introduce el pollo y sigue mezclando.
Para hacer los murtabak, úntate las manos con mantequilla y esparce un poco sobre la superficie de trabajo. Pon encima una bola de roti, aplasta con la mano y estira por los 4 lados (como si se tratara de las sábanas de una cama). Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados hacia adentro haciendo un paquete cuadrado.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los paquetes y cocínalos a fuego medio por los dos lados, hasta que cojan color y queden crujientes por fuera y tiernos por dentro.
Puedes cortarlos en triángulos o servirlos enteros. Espolvoréalos con perejil picado y acompáñalos con la salsa teriyaki de sésamo. Decora con perejil.
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