Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático

Si buscas una versión más ligera, puedes usar masa filo en lugar de la masa tradicional, o cocinarlo en freidora de aire a 180ºC.

Ingredientes, para 4 personas

Para el pan roti (plano):

520 g de harina de fuerza

1 huevo

40 g de mantequilla a punto de pomada

310 ml de agua

1 cucharadita de sal

Ingredientes para el pan roti | antena3.com

Para el relleno:

400 g de carne picada de pollo

2 dientes de ajo

2 huevos

1 cebolla roja

1 cebolleta (con la parte verde)

aceite de oliva virgen extra

sal

40 g de curry

25 g de jengibre

1 cucharadita de semillas de comino

1 cucharadita de chile en copos

200 ml de salsa teriyaki con sésamo

Perejil

Ingredientes para el relleno de pollo | antena3.com

Elaboración

Para hacer la masa del pan roti, mezcla en un bol la harina, el huevo, el agua y la sal. Cuando se integren todos los ingredientes, amasa durante 10 minutos aproximadamente. Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar. Ponlas en una fuente, cúbrelas con un trapo y déjalas reposar durante 30 minutos.

Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar | antena3.com

Para el relleno, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Ralla el jengibre y los ajos sobre la sartén. Maja las semillas de comino en el mortero y añádelo. Agrega el polvo de chile y el curry. Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos aproximadamente. Deja que se temple.

Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos | antena3.com

Pela la cebolla, pícala en brunoise (daditos pequeños) y ponla en un bol. Añade la cebolleta con el tallo picada de forma similar. Añade los huevos batidos y mezcla bien. Introduce el pollo y sigue mezclando.

Para hacer los murtabak, úntate las manos con mantequilla y esparce un poco sobre la superficie de trabajo. Pon encima una bola de roti, aplasta con la mano y estira por los 4 lados (como si se tratara de las sábanas de una cama). Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados hacia adentro haciendo un paquete cuadrado.

Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los paquetes y cocínalos a fuego medio por los dos lados, hasta que cojan color y queden crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Puedes cortarlos en triángulos o servirlos enteros. Espolvoréalos con perejil picado y acompáñalos con la salsa teriyaki de sésamo. Decora con perejil.