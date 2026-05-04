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Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático

Joseba Arguiñano nos trae una receta típica en Asia, un bocado contundente, sabroso y sencillito de preparar. Es muy parecido a una empanada.

Murtabak de pollo

Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático

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Si buscas una versión más ligera, puedes usar masa filo en lugar de la masa tradicional, o cocinarlo en freidora de aire a 180ºC.

Ingredientes, para 4 personas

Para el pan roti (plano):

  • 520 g de harina de fuerza
  • 1 huevo
  • 40 g de mantequilla a punto de pomada
  • 310 ml de agua
  • 1 cucharadita de sal
Ingredientes para el pan roti
Ingredientes para el pan roti | antena3.com

Para el relleno:

  • 400 g de carne picada de pollo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 huevos
  • 1 cebolla roja
  • 1 cebolleta (con la parte verde)
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 40 g de curry
  • 25 g de jengibre
  • 1 cucharadita de semillas de comino
  • 1 cucharadita de chile en copos
  • 200 ml de salsa teriyaki con sésamo
  • Perejil
Ingredientes para el relleno de pollo
Ingredientes para el relleno de pollo | antena3.com

Elaboración

Para hacer la masa del pan roti, mezcla en un bol la harina, el huevo, el agua y la sal. Cuando se integren todos los ingredientes, amasa durante 10 minutos aproximadamente. Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar. Ponlas en una fuente, cúbrelas con un trapo y déjalas reposar durante 30 minutos.

Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar
Divide la masa en 8 trozos, engrásate las manos con mantequilla y haz 8 bolitas de tamaño similar | antena3.com

Para el relleno, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Ralla el jengibre y los ajos sobre la sartén. Maja las semillas de comino en el mortero y añádelo. Agrega el polvo de chile y el curry. Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos aproximadamente. Deja que se temple.

Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos
Incorpora el pollo y cocínalo durante 5 minutos | antena3.com

Pela la cebolla, pícala en brunoise (daditos pequeños) y ponla en un bol. Añade la cebolleta con el tallo picada de forma similar. Añade los huevos batidos y mezcla bien. Introduce el pollo y sigue mezclando.

Para hacer los murtabak, úntate las manos con mantequilla y esparce un poco sobre la superficie de trabajo. Pon encima una bola de roti, aplasta con la mano y estira por los 4 lados (como si se tratara de las sábanas de una cama). Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados hacia adentro haciendo un paquete cuadrado.

Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados
Pon el relleno en el centro y dobla los 4 lados | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los paquetes y cocínalos a fuego medio por los dos lados, hasta que cojan color y queden crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Puedes cortarlos en triángulos o servirlos enteros. Espolvoréalos con perejil picado y acompáñalos con la salsa teriyaki de sésamo. Decora con perejil.

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