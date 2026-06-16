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Empanadillas de carne con pasas, de Arguiñano: "Mira lo sencillo que es hacer esta receta"

Las empanadillas de carne con pasas que ha elaborado Karlos Arguiñano, combinan una buena fuente de proteínas con un toque naturalmente dulce que aporta mucho más que sabor.

Empanadillas de carne con pasas

Empanadillas de carne con pasas, de Arguiñano: "Mira lo sencillo que es hacer esta receta"

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Cocina la carne picada en la sartén solo hasta que cambie de color. Se terminará de cocinar por completo dentro de las empanadillas, cuando las hornees.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 obleas para empanadilla
  • 250 g de carne picada
  • 15-20 g de uvas pasas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de salsa de soja (baja en sal)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Perejil
Ingredientes Empanadillas de carne con pasas
Ingredientes Empanadillas de carne con pasas | antena3.com

Elaboración

Pon las pasas a remojo en un bol con agua tibia.

Pon agua con una pizca de sal en un cazo. Introduce el huevo y deja que hierva durante 10 minutos. Refresca y pélalo.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica finamente los ajos, pica finamente la cebolleta, introduce las hortalizas en la sartén y deja que se pochen durante 8-10 minutos. Incorpora la carne picada y rehoga. Salpimienta y deja que se vaya cocinando durante 5 minutos aproximadamente, hasta que la carne cambie de color.

Salpimienta y deja que se vaya cocinando
Salpimienta y deja que se vaya cocinando | antena3.com

Apaga el fuego, pica finamente el huevo y añádelo. Agrega las pasas escurridas y la salsa de soja. Espolvorea con perejil picado y mezcla bien. Pasa todo a una fuente y deja que se atempere.

Para hacer las empanadillas, pon un poco de carne sobre cada oblea. Dóblalas por la mitad y séllalas con ayuda de un tenedor. Coloca las empanadillas en una bandeja de horno forrada con papel de hornear.

Dóblalas por la mitad y séllalas con ayuda de un tenedor
Dóblalas por la mitad y séllalas con ayuda de un tenedor | antena3.com

Bate el otro huevo, pinta las empanadillas con la ayuda de una brocha y hornea a 220ºC durante 12 minutos, hasta que se doren bien.

Sirve 4 empanadillas en cada plato y decora con una hojita de perejil.

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