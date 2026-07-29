Karlos Arguiñano tiene la receta definitiva de migas del pastor

Si eres de los que prefiere evitar las grasas animales, esto no es ningún impedimento para poder disfrutar de unas buenas migas, siempre las podrás hacer con aceite de oliva, que es mucho más saludable.

Además, Karlos Arguiñano tiene una receta sencilla con la que conseguir unas migas exquisitas.

Ingredientes para 4 personas

½ k de pan de hogaza de víspera

60 g de sebo de cordero

110 g de tocino ibérico

1 patata

1 cebolla

200 g de setas (ostra)

3 dientes de ajo

3 cucharadas de salsa de tomate

¼ l de caldo de carne

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Paso a paso:

Pon a calentar una cazuela con 3 o 4 cucharadas de aceite. Mientras tanto, corta el sebo y el tocino en dados e incorpóralos al recipiente. Cocina a fuego medio-bajo para que ambos ingredientes desprendan toda su grasa. Una vez hecho esto, retira los trozos de sebo y tocino.

Fundir el tocino blanco | antena3

Pela la patata, córtala en cubitos de aproximadamente 1 centímetro y fríela en la grasa obtenida durante unos 10 minutos. Después, sácala de la cazuela, colócala en un plato y resérvala.

Ahora pica la cebolla en dados pequeños, añádela a la cazuela y sofríela durante unos 10 minutos, hasta que esté tierna. Retírala y resérvala junto con la patata.

Después trocea las setas en dados e incorpóralas a la cazuela para rehogarlas durante 3 o 4 minutos. Pela y pica finamente los ajos, agrégalos y mezcla bien. A continuación, vuelve a incorporar la patata y la cebolla reservadas, rehoga el conjunto un par de minutos y añade la salsa de tomate.

Mezclar con las patatas | antena3

Para terminar, pica el pan en trozos muy pequeños y échalos a la cazuela. Echa una parte del caldo, sazona al gusto y remueve las migas con movimientos suaves y en círculos. Cocina durante unos 30 minutos, añadiendo el resto del caldo poco a poco a según las migas se vayan secando. El resultado debe ser unas migas jugosas, sin quedar ni demasiado secas ni apelmazadas.

Añadir el caldo y mezclarlo bien | antena3

¡Y ya solo quedaría servir y adornar al gusto!

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