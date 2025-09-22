Gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, de Joseba Arguiñano: solo triturar los ingredientes y servir

Karlos Arguiñano recomienda incluir sopas frías en tu dieta ya que, además de deliciosas, son saludables, nutritivas y muy fáciles de preparar. Como este gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, que ha elaborado Joseba Arguiñano

Ingredientes, para 4 personas

1 aguacate

1 pepino mediano

½ cebolleta

1 diente de ajo

100 g de yogur griego

½ limón

200 ml de agua

5 g de hojas de cilantro fresco

Sal

Perejil

Para los toques:

150 g de queso feta

16 aceitunas verdes sin hueso

8 lomos de anchoa en aceite

2 tomates en rama

10 hojas de cilantro (picadas)

½ cucharadita de ralladura de limón

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Para los toques, corta las aceitunas en aros y ponlas en un bol. Pela los tomates, córtalos por la mitad, retírales las semillas (resérvalas para el final), córtalos en daditos e incorpóralos al bol. Corta los lomos de las anchoas y el queso en dados (de un centímetro) e incorpóralos. Añade la ralladura de limón y las hojas de cilantro picadas. Vierte n 3-4 cucharadas de aceite y mezcla bien.

Para hacer el gazpacho, exprime el medio limón y pon el zumo en un vaso americano. Pela el aguacate, trocéalo y añádelo. Pela la cebolleta y el diente de ajo, trocéalos e incorpóralos. Añade el yogur y el cilantro. Pela el pepino, trocéalo y agrégalo. Vierte el de agua, sazona la mezcla y tritura los ingredientes hasta que consigas una crema homogénea.

Reparte el gazpacho en 4 platos y por una porción de los toques en el centro de cada uno. Reparte encima las semillas de los tomates (reservadas anteriormente) y decora los platos con unas hojas de perejil.