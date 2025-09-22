Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, de Joseba Arguiñano: solo triturar los ingredientes y servir

Ya conoces la importancia de incluir bebidas, que no solo refrescan sino que también hidratan, en cualquier dieta. Así que toma nota de este gazpacho tan original que ha preparado Joseba Arguiñano.

Gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, de Joseba Arguiñano

Karlos Arguiñano recomienda incluir sopas frías en tu dieta ya que, además de deliciosas, son saludables, nutritivas y muy fáciles de preparar. Como este gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, que ha elaborado Joseba Arguiñano

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 aguacate
  • 1 pepino mediano
  • ½ cebolleta
  • 1 diente de ajo
  • 100 g de yogur griego
  • ½ limón
  • 200 ml de agua
  • 5 g de hojas de cilantro fresco
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Gazpacho de aguacate y pepino
Ingredientes Gazpacho de aguacate y pepino | antena3.com

Para los toques:

  • 150 g de queso feta
  • 16 aceitunas verdes sin hueso
  • 8 lomos de anchoa en aceite
  • 2 tomates en rama
  • 10 hojas de cilantro (picadas)
  • ½ cucharadita de ralladura de limón
  • Aceite de oliva virgen extra
Ingredientes para los toques del gazpacho de aguacate y pepino
Ingredientes para los toques del gazpacho de aguacate y pepino | antena3.com

Elaboración

Para los toques, corta las aceitunas en aros y ponlas en un bol. Pela los tomates, córtalos por la mitad, retírales las semillas (resérvalas para el final), córtalos en daditos e incorpóralos al bol. Corta los lomos de las anchoas y el queso en dados (de un centímetro) e incorpóralos. Añade la ralladura de limón y las hojas de cilantro picadas. Vierte n 3-4 cucharadas de aceite y mezcla bien.

Vierte n 3-4 cucharadas de aceite y mezcla bien
Vierte n 3-4 cucharadas de aceite y mezcla bien | antena3.com

Para hacer el gazpacho, exprime el medio limón y pon el zumo en un vaso americano. Pela el aguacate, trocéalo y añádelo. Pela la cebolleta y el diente de ajo, trocéalos e incorpóralos. Añade el yogur y el cilantro. Pela el pepino, trocéalo y agrégalo. Vierte el de agua, sazona la mezcla y tritura los ingredientes hasta que consigas una crema homogénea.

Vierte el de agua, sazona la mezcla y tritura los ingredientes
Vierte el de agua, sazona la mezcla y tritura los ingredientes | antena3.com

Reparte el gazpacho en 4 platos y por una porción de los toques en el centro de cada uno. Reparte encima las semillas de los tomates (reservadas anteriormente) y decora los platos con unas hojas de perejil.

